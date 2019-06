Gabriel Jesús y su polémico aviso a Argentina: 'Van a tener que sudar'

El delantero Gabriel Jesús cree que Argentina, rival de Brasil en las semifinales de la Copa América, saldrá al ataque porque tiene "jugadores de calidad", como Lionel Messi o Sergio Agüero, a los que avisa de antemano que tendrán que sudar para superar la defensa de su selección.

"Será difícil, sin embargo, ellos van a tener que sudar para entrar en nuestra defensa, igual que nosotros también vamos a tener que hacerlo muy bien para entrar en la suya", señaló en una rueda de prensa en Belo Horizonte, donde el próximo martes se disputará el esperado partido.



Para él, se trata del "mayor clásico entre selecciones" del mundo porque enfrenta a dos combinados "gigantes" con un "histórico muy bueno", pero en el que, esta vez, Brasil "tiene más presión para ganar" que Argentina por jugar en casa.



A su juicio, la Albiceleste no se encerrará atrás porque tiene un equipo con jugadores de perfil ofensivo como Messi, que "es el mejor del mundo", y Agüero, compañero suyo también en el City y, según él, "uno de los mejores delanteros de los últimos tiempos".



"En el último partido contra ellos, en Arabia Saudí, ganamos 1-0 con un gol de (Joao) Miranda y nos atacaron, fue mano a mano. Creo que Argentina nos atacará", recordó sobre la última vez que se enfrentaron ambas selecciones, en un amistoso jugado en octubre pasado.



El atacante del Manchester City confía en que el conocimiento que tiene sobre la forma de jugar del central Nicolás Otamendi, con quien también comparte vestuario en el equipo inglés, le ayude a a su selección a tener mejor suerte de cara al gol.



"Sé su estilo, sé el camino, sé cómo juega. Este año ni yo ni él jugamos mucho en el City, entonces coincidimos en todos los entrenamientos y jugamos. Voy a hablar con (Roberto) Firmino y con los atacantes (de Brasil) para comentarles y ojalá que podamos ayudar de esa manera", indicó.



Preguntado sobre si Messi es el mejor de la historia que ya vio jugar, Gabriel Jesús dividió ese estatus entre el astro argentino y el exdelantero brasileño Ronaldo Nazário. "Con todos los problemas que tuvo, hizo lo que hizo, puso su nombre en la historia del fútbol. Entonces, me quedo dividido, pero para mí son los mejores que ya vi. También están Ronaldinho y Cristiano Ronaldo, que se supera cada año", completó.







También reconoció el papel que ha tenido Agüero en su formación desde que llegó al City ("Aprendí mucho con él y sigo aprendiendo") y que no ha hecho ninguna apuesta con él sobre el clásico del martes, pero que cuando vuelva a Manchester, espera "vacilar mucho a los dos", en caso de que Brasil se clasifique.



El atacante cree que la Canarinha está en "el camino adecuado" para conseguirlo, porque están "atacando, finalizando", aunque cree que es necesario "tener más precisión" de cara a la portería rival y se puso como ejemplo. "Todos los partidos entro en el campo con la idea de marcar gol, ayudar a mi equipo y vencer. No me fue bien en el Mundial (no anotó ninguno) y hasta ahora no marqué ninguno en la Copa América (falló un penalti ante Perú, aunque acertó en la tanda de penaltis ante Paraguay), y quiero marcar goles, me centro en eso todos los días", afirmó.



Brasil se medirá a Argentina el próximo martes a las 7:30 p.m. (hora colombiana) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por un billete para la final del 7 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro.