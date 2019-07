Brasil y Perú sufrieron con las lesiones pero se sobrepusieron a ellas

Brasil y Perú son dos de los equipos que más jugadores han perdido desde que anunciaron sus listas definitivas para enfrentar la Copa América, sin embargo, esto no impidió que con algunas variantes tanto en nombres como en posiciones, lograran meterse a la final de un exigente torneo en el que han dejado en el camino a rivales complicados.



Lo hecho tanto por Tite como por Gareca, demuestra que ambos seleccionados tienen variantes suficientes para responder ante las necesidades, pero además de esto, refleja la capacidad de dos planteles que no han visto caer a algunas de sus figuras y que, sin importar esta situación, han reaccionado de manera positiva.



Partiendo de esto y teniendo en cuenta que Willian será el único jugador ausente de la final, así se han afrontado las lesiones en cada uno de los equipos.



Brasil

​

La ausencia de Neymar, lesionado en la previa de la Copa América, no modificó de manera radical el esquema de juego pero sí la forma de jugar. Con David Neres en sus dos primeros partidos y, posteriormente, con Everton, la ‘Verdeamarelha’ usó a Coutinho como eje del ataque, mantuvo a Firmino como único punta definido y en las bandas el mencionado Everton, acompañado en primera instancia de Richarlison y luego de Gabriel Jesús. Willian fue el llamado para reemplazar al ’10’ de PSG, pero entró en algunos partidos desde la banca.



Brasil ha rotado jugadores en la medida en que los mismos se han ido lesionando: el ingreso de Gabriel Jesús, figura contra Argentina, se dio luego de que Richarlison fuera diagnosticado con paperas, Alex Sandro reemplazó a un lesionado Filipe Luis, Arthur cubrió la ausencia de Fernandinho y, contra Argentina, Miranda sustituyó a Marquinhos.



La clave brasileña estuvo en el rendimiento de los futbolistas que ingresaron, todos en un punto alto que se acopló a las necesidades del cuadro de Tite y hasta siendo figuras que guiaron al equipo a triunfos importantes.



Perú

​

El equipo dirigido por Ricardo Gareca sufrió la baja de Paolo Hurtado pocos días antes del inicio de la Copa y lo sustituyó por Josepmir Ballón, un futbolista que puede jugar un poco más adelantado que Hurtado y quien se ha adaptado a los puestos que necesita Gareca, aportando en la solidez defensiva desde la mitad de cancha.



La ausencia de Hurtado fue suplida con la titularidad de Tapia, quien jugó el primer partido como único volante central, pero posteriormente se convirtió en compañero de Yotún, dupla fija en el mediocampo peruano.



Luego del partido contra Brasil, Perú perdió a uno de sus hombres de ataque, Jefferson Farfán, un futbolista que aprovechaba su potencia para arrancar desde atrás de Guerrero y generar problemas en el área rival, sin embargo, el esquema de Gareca no cambió mucho aunque sí lo hicieron los nombres.



Cueva tomó el la posición de mediapunta que cumplía Farfán, dejó su lugar en la banda izquierda a Flores, quien ha cumplido con creces y por la derecha apareció la figura de Carrillo, quien ha sido importante en los partidos contra Uruguay y Chile, rivales que llegaban en condición de candidatos y que no pudieron con la resistencia peruana que adaptó su esquema a las necesidades.



Como se puede observar en ambos casos, la táctica ha jugado un papel importante así como ha sucedido al momento de reemplazar ciertas fichas y esto puede ser un factor decisivo a la hora del último partido de la edición 2019 de esta Copa América.