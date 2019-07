Brasil - Perú: hora y dónde ver la gran final de la Copa América 2019

Brasil y Perú disputarán la final de la Copa América 2019 luego de vencer a Argentina y Chile, respectivamente. Los Incas se convirtieron en la gran sorpresa del torneo, luego de llegar como uno de los mejores terceros del grupo A, cuando no mostraron la misma solidez que en los partidos de cuartos y semifinales.



Brasil, por su parte, quiere saldar una deuda pendiente siendo campeón en casa, demostrando que el rótulo de candidatos no le pesa a esta generación de futbolistas y haciendo valer el hecho de ser locales frente a un equipo que no se ha dejado amilanar pese a enfrentar rivales de peso como Uruguay o el mismo Chile.



La final, que se disputará en el estadio Maracaná, estará llena de emociones, tendrá un duelo de técnicos muy interesante pues Tite y Gareca son grandes conocedores de la técnica, saben bien cómo parar a su equipo en el campo de juego teniendo en cuenta las necesidades del partido y han logrado consolidar a sus escuadras de diferente manera.

Brasil vs. Perú

Fecha: domingo 7 de julio

Hora: 3:00 p.m.

TV: Directv 610 y Canal Caracol



Recuerde que en FUTBOLRED también puede encontrar el minuto a minuto de este encuentro.