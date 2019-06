Problemas para la Copa 2020: el fútbol brasilero no prestará jugadores

Pensando en la próxima edición de la Copa América, que se llevará a cabo en Colombia y Argentina durante 2020, los problemas para la organización no parecen sencillos, pues además de que será la primera vez que el certamen se dispute en dos sedes diferentes los torneos locales no estarían en obligación de prestar a sus jugadores.



Con base en ello y aunque Conmebol sí detendrá las competiciones, los equipos brasileros no parecen dispuestos a ceder y comunicaron que además de no detener las competencias internas, no está entre sus planes prestar a los jugadores que hacen parte de los clubes del país en el que por estos días se disputa la Copa América 2019.



En ese sentido, según ‘Globo Sporte’, medio que divulgó la noticia, se repetiría lo ocurrido en 2016, cuando la ‘Verdeamarelha’ en manos de Dunga, debió acudir a la Copa América Centenario con un plantel sin jugadores que actuaban en su país, situación que según el técnico afectó al equipo y que se repetiría el próximo año.



Desde la Confederación Brasilera de Fútbol, entretanto, aseguraron que ellos accederán a la petición del préstamo de jugadores en las diferentes fechas Fifa, sin embargo, en el caso de la máxima competencia de selecciones del continente, no están considerando que los jugadores hagan parte de sus equipos.