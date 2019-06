‘La rodilla se me fue hacia atrás pero no es nada’: Wilmar Barrios

Wilmar Barrios atendió a la prensa horas después de ser el mejor jugador del partido que ganó Colombia 2-0 contra Argentina, en el debut en Copa América.

El mediocampista más influyente en el gran inicio del equipo de Carlos Queiroz dijo que está físicamente listo para el duelo del miércoles contra Catar, un mensaje de calma que en el país genera un gran alivio.



La instrucción de Queiroz contra Argentina

La idea es clara hasta ahora: intentar jugar y no arriesgar la pelota a la hora de salir en la parte defensiva hacia el ataque

Se ha entendido lo que el profe ha querido y se ha entrenado así. El plan estaba claro contra Argentina. Sabíamos de sus virtudes y debilidades, en 90 minutos intentamos hacer lo que entrenamos en este corto tiempo con el profe y salió de la mejor manera. Lo importante es recuperarnos para un partido bastante difícil.



El exitoso trabajo en la zona de volantes

La seguridad a uno se la da lo defensivo, el equilibrio. De atrás hacia adelante estuvimos siempre seguros, teniendo jugadores como Mateus y Cuadrado, que van y vienen para marcar hace que estemos bien ubicados para no perder la zona, fue lo que se hizo, a mí me facilitaron el trabajo porque iban pero regresaban y éramos un equipo corto en la mitad. No podíamos dar ventajas, tapamos los espacios la mayoría del tiempo por dónde ellos querían hacer daño. Estuvimos bien línea por línea. Vamos a ir mejorando partido a partido.



El susto de la lesión

Fue una jugada en el segundo tiempo, recupero la pelota, casi en nuestra área y la rodilla se me va hacia atrás. Caí sobre la derecha y sentí la molestia, después seguí jugando, me resentí un poco más pero aguanté hasta el final. Hicimos exámenes de rutina para estar seguros que esté todo bien, gracias a Dios no es nada, estamos bien. Fue como un problema a la hora de caer. Me quedan dos días para estar al cien.



Lo que hay que corregir

Estoy contento y tranquilo con el buen trabajo, ha sido uno de los partidos que uno siente que ha hecho las cosas bien y sale uno satisfecho por el aporte al grupo. Pero esto es de todos los días, hace todos jugamos un buen partido pero al día siguiente tenemos que seguir trabajando, el camino es largo, el siguiente rival es Catar y vamos paso a paso para seguir mejorando. Al ganar a veces no se miran los errores pero tenemos que mirarlos, hubo algunas fallas pero es más fácil corregir si se gana. Tenemos todo para entrenar y meternos en lo que será Catar.