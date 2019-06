Fortalezas y debilidades de Argentina para enfrentar a la Selección

Argentina tendrá un debut complicado frente a Colombia y llega en pleno proceso de recambio luego de que algunos jugadores dejaran la selección y varios técnicos pasaran por el banco de la ‘Albiceleste’. Los dirigidos por Scaloni tienen puntos altos y bajos, pero, en principio, son dos partes del equipo las que marcan la diferencia: la defensa y el ataque.



Pese a ello, vale la pena resaltar que son algunos jugadores los que hacen sentir tranquilidad en el equipo argentino y aunque en la previa del partido se sabe que hay cosas por explotar para generar peligro sobre el arco de Franco Armani, también ellos tienen con qué poner a Colombia en problemas.



Fortalezas

Argentina cuenta con Lionel Messi y no hay mejor punto a favor que este. El jugador de Barcelona, muchas veces cuestionado por sus actuaciones con la Selección Argentina, es definitivo en cualquier situación, sabe enfrentar todo tipo de rivales y su velocidad le da la posibilidad de encontrar espacios cuando otros jugadores no los ven.



El respaldo de Messi: Sergio Agüero y Ángel Di María, son jugadores definitivos para este tipo de partidos. Rápidos, de buen drible y con remate desde afuera del área, ambos pueden poner en problemas a David Ospina y la defensa colombiana. Di María no tuvo tan buena temporada como sí la tuvo Agüero, quien brilló con Manchester City, demostró estar a la altura de los mejores del mundo y tiene experiencia como para enfrentar defensores de mayor talla.



Un lateral y el arquero con grandes capacidades: Nicolás Tagliafico fue uno de los argentinos que mejor temporada tuvo en Europa; brilló con Ajax y fue campeón con el club de Ámsterdam, ahora es uno de los más buscados en el Viejo Continente. En el arco, Argentina también tiene una fortaleza, ya conocida para Colombia y de gran nivel, Franco Armani. El arquero argentino brilló con Atlético Nacional y ahora lo hace con River Plate, puede ser fundamental para la ‘Albiceleste’.



Debilidades



Talla del equipo: Colombia se ha ido convirtiendo en un equipo con fuerte en la pelota parada y con posibilidades para ganar de cabeza, puntos importantes pensando tanto en el ataque como en la defensa.



La solidez defensiva argentina: más allá de Tagliafico y la experiencia de Franco Armani en el arco, jugadores como Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Renzo Saravia pueden tener problemas frente a la ofensiva colombiana.



Espacios en el mediocampo: con una gran mayoría de jugadores con vocación ofensiva, los espacios que dejará Argentina para que los volantes colombianos armen juego puede ser uno de los puntos débiles de la ‘Albiceleste’. Guido Rodríguez será el único jugador netamente de marca que tendrá el equipo de Lionel Scaloni.