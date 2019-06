Arturo Vidal advierte sobre su equipo: 'Este Chile va a ser de temer'

El centrocampista chileno Arturo Vidal prometió este sábado entrega e intensidad en la Copa América de Brasil y aseguró que la Roja será un rival temible.

"Esta selección va a ser de temer desde el inicio hasta el final", dijo el jugador del Barcelona en una rueda de prensa en Sao Paulo, dos días antes del debut ante Japón. Vidal afirmó que la Copa llega en un "gran momento" para él y para la selección chilena, que ha podido trabajar más de una semana con el grupo completo y sin lesiones de relevancia.



"Esperamos hacer una copa muy linda, queremos ir partido a partido pero van a ver una selección presionando desde el primer minuto", señaló.



Chile, ganador de la Copa América en 2015 y 2016, se encuentra en una etapa de cambio, con algunos jugadores nuevos y el colombiano Reinaldo Rueda en el banquillo, y la meta final de clasificar al Mundial de Catar 2022, aunque Vidal resaltó que no renuncia a obtener el tercer título consecutivo.



"Sabemos que tenemos nuevos jugadores, es un proceso nuevo pero en este momento solo pensamos en ganar la Copa, no en las eliminatorias de Catar" dijo.



Vidal elogió a Rueda, de quien destacó el trabajo mental que ha realizado con el grupo, y expresó su deseo de que siga "mucho tiempo" en la Roja, ante los rumores de una posible salida si Chile juega un mal campeonato.



El chileno consideró que esta Copa América es particular porque el grueso de las selecciones está en un proceso de cambio generacional, por lo que es difícil hacer pronósticos.



Sobre Japón, el rival del lunes, Vidal dijo que está al tanto de sus puntos fuertes y especialmente de Takefusa Kubo, el centrocampista fichado por el Real Madrid para el filial. "Kubo es un jugador de mucha calidad, por algo firmó por el Real Madrid. Lo hemos analizado y sabemos cómo pararlo", dijo.