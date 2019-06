Aristeguieta elogió a Fariñez: 'Hace cosas que los demás no pueden'

En Venezuela todo es optimismo luego del empate con Brasil y en este caso uno de los encargados de hablar fue Fernando Aristeguieta, quien la próxima temporada se convertirá en jugador de Atlante de México luego de un buen semestre en América de Cali, con el que no concluyó de la manera esperada pero sí mostró su poder goleador.



El atacante, que conoce bien a su compatriota y arquero de la Selección, Wuilker Fariñez, elogió al arquero, asegurando que hace cosas que los otros no pueden y, además de mostrarse positivo respecto a lo que viene para ellos con la selección de su país, también aseguró que el guardameta venezolano pronto dará el salto al fútbol europeo.



“Estamos contentos por el empate, ya dejándolo atrás y enfocándonos en el juego del sábado que es el más importante para nosotros porque nos puede dar la clasificación. En el próximo partido vamos tratar de salir a ganar. Ganando prácticamente aseguramos la clasificación y con algún resultado podemos quedar primeros. Vamos con esa ilusión, a tratar de sacar la victoria y luego ver si nos alcanza para ser primeros de grupo”, aseguró el venezolano.



Después dio su opinión sobre el VAR: “A mí me gusta, pienso que tiene algunas cosas que mejorar, sobre todo en el tiempo de reanudación del juego porque demora mucho el partido, pero también pienso que al menos uno se va con una sensación mayor de justicia. Nosotros estaríamos prácticamente eliminados, con cuatro goles en contra, y después llegas al hotel y verías que los goles no deberían haber sido. Hubiese sido muy injusto”.



Y concluyó refiriéndose a Wuilker Fariñez, a quien enfrentó en Colombia: “Fuera de la cancha es muy parecido a como es adentro, muy sereno, muy serio, buena persona, transmite buenas energías y con buena actitud para todo. Pienso que en la cancha refleja bastante cómo es él fuera. Es muy bueno y uno cuando tiene la posibilidad de trabajar con él en el día a día ve que hace cosas que los demás no pueden hacer. Eso invita a pensar que tiene un futuro brillante y que puede llegar a Europa”.