Messi y Armani salvaron a Argentina que llega viva a la última fecha

Argentina empató 1-1 con Paraguay este miércoles, en el estadio Mineirao, en su segundo partido de la Copa América 2019 y aunque solo tiene un punto en el Grupo B, mantiene la posibilidad de clasificar a cuartos de final, si le gana el próximo domingo a Catar. Paraguay es segunda de esta zona en la que Colombia ya aseguró el primer lugar, tras su victoria contra la selección asiática. Richard Sánchez abrió el marcador para la selección albirroja en el primer tiempo y Lionel Messi empató para la albiceleste con un penalti en el que intervino el VAR. El portero argentino Franco Armani atajó un penalti y mantuvo el 1-1 hasta el final.

El juego tuvo un arranque poco vistoso. Mucho manejo en la mitad del campo y ambos equipos salieron muy cautelosos. Jugaban a no equivocarse. Además, el partido estuvo muy cortado en los primeros 20 minutos con muchas faltas que impidieron que el juego tuviera ritmo.



Solo hasta el minuto 29 Paraguay tuvo su primera aproximación con Derlis González, quien tras un pase filtrado de Matías Rojas, intentó el remate que fue bloqueado por Nicolás Tagliafico y la envió al tiro de esquina. Tras el cobro vinieron dos llegadas seguidas del equipo paraguayo que no tuvieron destino de gol, primero con Gustavo Gómez y luego con Júnior Alonso.



Por su parte, Argentina hizo el primer remate al arco en el partido. Lo hizo Messi, con un tiro libre desde la frontal del área, de esos que casi nunca falla en el Barcelona, pero que en este caso no le puso ni potencia ni ubicación y la tomó fácil el portero Roberto Fernández.



En el minuto 37 llegó el primer gol del encuentro y lo consiguió Paraguay a través de Richard Sánchez, quien finalizó muy bien una tremenda jugada de Miguel Almirón por la izquierda, quien le ganó en velocidad a Rodrigo Pereira, llegó al fondo y lanzó el centro para que Sánchez rematara con la derecha y venciera a Armani.



El segundo tiempo comenzó mejor. Dos minutos después del pitazo Júnior Alonso asustaba con un cabezazo que pasó cerca del palo derecho del arco de Armani.



En el minuto 51 llegó la polémica mano de Iván Piris, tras una jugada de Sergio Agüero, quien entró por Pereyra. Lautaro Martínez remató y el balón rebotó en el travesaño. Sin embargo, el VAR intervino porque vio una mano de Piris y fue penalti para Argentina. Seis minutos después de ocurrida la falta (57’), se confirmó por el VAR y Messi tomó la pelota y pateó con mucha potencia, asegurando el empate para la albiceleste.



Argentina tomaba un nuevo aire, sin embargo, Paraguay siguió atacando y Derlis González fue derribado por Nicolás Otamendi dentro del área en el minuto 62. El árbitro brasileño Wilton Pereira no dudó en sancionar el penalti. El mismo González fue el encargado del cobro, pero aquí no hubo grito de gol, sino un fuerte rugido por la gran atajada de Armani.



Paraguay volvió a intentar con la pelota parada en el minuto 83, con un remate de Matías Rojas que tapó Armani, quien dio rebote para que Óscar Romero volviera a rematar de cabeza. El susto quedó en eso, porque había fuera de lugar.



Argentina, que tiene un punto, enfrentará a Catar el próximo domingo, a las 2 p.m. (hora colombiana) en el estadio Arena do Gremio y debe ganar y esperar que Paraguay, que tiene dos unidades, no le gane a Colombia en su partido que se jugará en el Arena Fonte Nova de Salvador