ARCHIVORED: la horrible tarde que vivió Colombia contra Chile en el 99

La selección Colombia enfrentará este viernes a Chile en los cuartos de final de la Copa América 2019, en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo. La forma en la que se han dado las cosas en esta edición, con Colombia líder de su grupo con puntaje ideal, y con ‘La Roja’ como rival en la segunda ronda, nos lleva a recordar lo ocurrido en la Copa América Paraguay 1999, en la que el equipo tricolor llevó a la afición a un alto grado de euforia con una primera fase en la que, además de golear a Argentina, terminó líder con puntaje perfecto: su rival en cuartos fue Chile y hasta ahí llegó la ilusión.

La selección Colombia era dirigida por Javier Álvarez y clasificó como primera del Grupo C con nueve puntos, tras vencer 0-1 a Uruguay; 0-3 a Argentina (en el famoso partido en el que Martín Palermo erró tres penaltis), y 2-1 a Ecuador. En los emparejamientos para cuartos de final a Colombia le correspondió enfrentar a Chile, el 11 de julio en el estadio Feliciano Cáceres, de Luque.



Otra coincidencia con la Copa América de hoy, es que el duelo entre colombianos y chilenos fue el tercero de los cuatro partidos de cuartos. Las otras llaves fueron Perú vs. México, Paraguay vs. Uruguay y el clásico Brasil vs. Argentina.



"Eliminados en un dos por tres" fue el titular en la portada de EL TIEMPO del lunes 12 de julio con la foto que mostraba el rostro de desconcierto del técnico Álvarez y de otros jugadores en el banco, como Ricard y Viveros. Esta casa editoria realizó una cobertura especial de dicho encuentro disputado en una tarde de domingo, que comenzó bien y que terminó con una gran decepción para los colombianos.

ARCHIVORED Foto: ARCHIVO CEET

Colombia formó con Miguel Calero en el arco; en la defensa Rubiel Quintana, Iván Córdoba, Jorge Bermúdez, Roberto Carlos Cortés; el mediocampo tenía a Harold Lozano, Jorge Bolaño, Arley Betancourth y Fredy Grisales; el ataque estaba comandado por Víctor Bonilla y Hamilton Ricard.

​

Colombia se puso en ventaja a los 7 minutos con un gol de Jorge Bolaño, quien recibió una pelota de Lozano en el medio y se lanzó de frente hacia al área y justo desde la línea frontal sacó un potente remate para vencer al portero chileno Marcelo Ramírez.

Esta fue la portada de la sección deportiva de EL TIEMPO el 12 julio de 1999. Foto: ARCHIVO CEET



“Pero el equipo se quedó ahí, como convencido de su superioridad, de su poder ofensivo, de su clasificación”, decía la crónica de Gabriel Meluk, que continuó con su análisis: “Se fue la luz en Colombia. Ganaba, pero no era clara. Chile, guiado por Fabián Stay y Pedro González, que caían por la zona izquierda de la defensa, empezó a construir”, continuaba el relato del partido.



El defensor Pedro Reyes empató para Chile, con un cabezazo tras un tiro de esquina en el que llegó completamente solo por el centro del área. “¿De quién era el hombre? De Ricard que terminó en el piso. Tal vez se amarró mal los zapatos. Se olían los nervios. Bermúdez y Córdoba pedían calma”, decía la nota de EL TIEMPO, que hizo una nota especial refiriéndose al rendimiento del atacante, titulada "

Esta fue la nota con el seguimiento al delantero Hamilton Ricard. Foto: ARCHIVO CEET



Colombia se puso en ventaja de nuevo a los 35 minutos con un gol de Víctor Bonilla y así terminó el primer tiempo. El técnico hizo cambios nominales y posicionales. Sacó a Bolaño por Juan Carlos Ramírez, al que no le fue nada bien: “El tiro le salió por la culata a Alvarez: Ramírez no agarraba a nadie. Tanto, que de una perdida suya del balón nació el 2-2”, relató Meluk sobre el empate que consiguió Pedro Reyes en el minuto 50.



Había partido, Colombia estaba viva, pero Iván Zamorano se encargó de enterrar cualquier esperanza con el gol que significó la victoria para los chilenos en el minuto 64. “Morantes ingresó por Totono . Ya era una carrera loca contra el marcador, el tiempo, la presión, la ansiedad, la imprecisión en la entrega de la pelota, la eliminación...”, decía la crónica.

Así registró EL TIEMPO la eliminación de Colombia en la Copa América de 1999 a manos de Chile. Foto: ARCHIVO CEET



“Fue cruel la tarde soleada con Álvarez. La vida le hizo tragar sus palabras, esas que repitió hasta la saciedad: Equipo que esté mal parado en defensa, Colombia lo golea. Ayer, Colombia estuvo mal parada en defensa y Chile le ganó 3-2”, resaltaba la nota que abrió las páginas deportivas de EL TIEMPO después de lo ocurrido aquel domingo 11 de julio en tierra paraguaya.