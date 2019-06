Ante las quejas de Messi, así arreglan la cancha del Arena do Gremio

Luego de que Lionel Messi criticara el estado del terreno del estadio Arena do Gremio, la organización de la Copa América aceptó que esta cancha presenta fallas, un día antes del partido entre Brasil y Paraguay, de los cuartos de final, que se disputará en ese escenario. Un grupo de trabajadores trabaja intensamente en el gramado con un sistema de riego de abono líquido y al mismo tiempo con estructuras de iluminación artificial.

Así trabajan en el mejoramiento de la cancha del Arena do Gremio, donde este jueves jugarán Brasil y Paraguay. Foto: TOMADA DE GLOBOESPORTE.COM

La gramilla mostró deficiencias especialmente en la zona central de la cancha, cerca de los bancos de suplentes. El Comité Organizador dijo que la cancha tiene la cobertura de grama en toda su extensión, sin embargo el capitán argentino se quejó por el estado de la cancha y el equipo de mantenimiento procedió a aplicar abono líquido después del partido Argentina vs. Catar, del pasado domingo.





La empresa administradora del estadio dijo a medios locales el pasado lunes que el mal estado del terreno se debía especialmente a las altas temperaturas registradas en Porto Alegre por estos días, que impidió que se desarrollara normalmente el césped plantado.



En este estadio se jugaron los partidos Perú vs. Venezuela, Uruguay vs. Japón y Argentina vs. Catar, con sus calentamientos previos, además de un entrenamiento de reconocimiento.