Fin del torneo: lo bueno, malo, feo y más que dejó la Copa América

La Copa América terminó y dejó a Brasil como gran campeón del torneo. El conjunto de la Verdeamarela se quedó con su noveno título e hizo respetar su casa.



Sin embargo, el torneo dejó grandes sorpresas, varias decepciones y un sinfin de polémicas por tema de VAR y demás. En FUTBOLRED le presentamos el balance y análisis que dejó el campeonato disputado en Brasil.

Lo bueno:

Brasil. Volvió a hacer respetar su casa y las veces que fue país sede se quedó como campeón del torneo. Solamente recibió un gol y se llevó todos los premios individuales del torneo.



Perú fue la gran revelación y sacó del camino a gigantes como Uruguay y Chile. La selección inca, de la mano de Gareca, mostró una importante cara nueva y llegó hasta la final, así no fuera campeón.



Colombia, aunque se pudo hacer mucho más, dejó una importante imagen hasta los cuartos de final. Tres victorias y un empate, sin recibir gol, que lo llevaron hasta la primera fase final.



Los arqueros. Empezando por Alisson Becker, el mejor del torneo, fueron gran revelación y se llevaron todos los elogios. Gallese, de Perú; Faríñez, de Venezuela y Ospina de Colombia tuvieron un gran torneo.

Lo malo:

Los árbitros, no el VAR. Aunque en ocasiones ayudó, en las fases finales se dieron innumerables polémicas para decidir, además del tiempo que se demoran para determinar lo sucedido. Los jueces protagonizaron varios problemas en sus decisiones en los últimos partidos, aunque en la fase de grupo se usó de gran manera.



Uruguay y Chile. Eran grandes favoritas y empezaron demostrándolo. Sin embargo, en las fases finales la 'pechearon' y se quedaron por fuera de los primeros puestos, al menos.



El flojo interés para traer invitados importantes. Japón, por su parte, respondió a este argumento y trajo a la Copa un equipo juvenil y suplente, sin darle importancia al torneo. Catar, por su parte, fue más serio pero no es de peso para que genere interés en el torneo.



La cuota goleadora. Fue pésimo el nivel de los delanteros, pues los dos máximos anotadores llegaron a tres anotaciones, un bajo resultado. Desde 1983 no se tenía este nivel.



El mal nivel de las estrellas. Alexis Sánchez, Falcao García, Lionel Messi, Philippe Coutinho y Luis Suárez tenían altas expectativas y terminaron con un mal resultado.



La floja asistencia en los estadios. Solamente la final y el Brasil vs. Argentina llenó las canchas brasileñas. De resto, no se agotó la boletería.

Lo feo:

Las polémicas. En las fases finales hubo más polémicas declaraciones y golpes que fútbol, principalmente por tema de arbitrajes.

El 'encontrón' de Messi y Medel, que significó tarjeta roja para ambos futbolistas.

El estado de las canchas en Brasil. Muchos jugadores y técnicos se quejaron del mal estado en el que estaban los céspeds.



La fuerte entrada de Pulgar a Paredes que pudo terminar en una lesión para el futbolista argentino.

La agresión de Medel a un hincha luego del partido del tercer puesto.

Las amenazas que sufrieron Gabriel Arias y William Tesillo por sus errores definitorios en las fases finales del torneo.

Lo estadístico:

Brasil hizo respetar su casa y nuevamente ganó siendo el país sede. Todas las veces que organizó la Copa América (1919, 1922, 1949, 1989 y 2019) fue campeón del torneo.



Desde 1983 no había un jugador que llegara a ser goleador con una cuota tan baja como en 2019: 3 goles.

Colombia sigue manteniendo el récord de ganar todos los partidos y no recibir gol para ser campeón. Brasil, por su parte, empató dos encuentros y recibió un tanto.