¡La cédula no juega! La reivindicación de veteranos en la Copa América

‘Los chicos ganan partidos, los viejos títulos’. El dicho se repite en todas las canchas del mundo y se comprueba en los torneos oficiales, tal como quedó claro en la reciente Copa América de Brasil.

Los veteranos de nuevo hicieron la diferencia y hombres como Dani Alves demostraron que no siempre el ímpetu de los jóvenes o los millones que mueven son la fórmula para lograr el éxito.



Aquí, la reivindicación de los más experimentados:



Dani Alves (36 años)



Dani Alves es el más veterano de Brasil, campeón de Copa América 2019. Thiago Silva y Mirando lo siguen con 34, pero ninguno tiene su importancia capital.



Alves, quien se despidió del PSG y aún no confirma dónde jugará, nació el 6 de mayo de 1983 y a sus 36 años se mantiene a tope: jugó 32 partidos en la temporada para su club y 8 más con su selección nacional, con la que ya había ganado la Copa América de 2007 y la Copa Confederaciones en 2009 y 2013.



Tiene la friolera de 44 títulos y en la Copa 2019 fue el faro de Brasil, el hombre que marcó y asistió y que convenció a los suyos de ser capaces de ganar a pesar de lesiones, enfermedades e incluso la falta de fe de los propios brasileños.







Paolo Guerrero (35 años)



Paolo Guerrero agigantó su leyenda en Perú con una final de Copa América en la que rozó la leyenda. Otro que jugó la Copa América de 2007, que también estuvo en Argentina 2011, en Chile 2015 y Estados Unidos 2016.



Ya está en todos los libros de historia con la clasificación al Mundial después de 36 años y con un récord de goleador histórico de su país, que ostenta desde junio de 2016 y que será difícil de batir: 35 goles en 89 partidos oficiales.



Guerrero, nacido el Primero de enero de 1984 y del registro del Inter de Brasil, fue el eje de su equipo en la cita de 2019 con gol, pase gol y el liderazgo que le hizo creer a su país que el título era posible.







Arturo Vidal (32 años)



Incansable, invencible, indispensable. Eso es Arturo Vidal para Chile. El ímpetu que mostró siempre en su carrera ha dado paso a un hombre más maduro e infinitamente más astuto para moverse en el campo, con lo cual se ha convertido en el motor del equipo que fue campeón de Copa América en 2015 y 2016 y se ilusionó en 2019 al llegar a la semifinal.



Vidal, hombre del FC Barcelona, nació el 22 de mayo de 1987 y desde siempre se llevó bien con los triunfos. Jugó 53 partidos en la temporada con FC Barcelona, ganó Liga y Copa de España y ahora apunta a la Champions, uno de los pocos trofeos que se le pasan tras exitosos pasos por Juventus y Bayern Múnich.







Jean Bousejour (35 años)



El ejemplo perfecto de que el recambio se hace desde la veteranía es Jean Beausejour de Chile. El lateral izquierdo volvió a ser fundamental en el equipo que llegó a la semifinal de la Copa América de Brasil, fue el motor del ataque de los suyos y una flecha, como cuando tenía 20, por su costado.



Jugaba la Copa de la despedida y no hubo quién le hiciera sombra. Nació el Primero de junio de 1984 y se presentó en Brasil con una carrera en su selección de 11 años, con la felicidad de dos títulos de Copa América pero la tristeza de la eliminación del Mundial de Rusia después de haber estado en dos citas (2010, 2014). Un ejemplo de dedicación que será difícil de reemplazar para Reinaldo Rueda.



Edinson Cavani (32 años)



Su nombre es sencillamente indiscutible en Uruguay. El delantero del PSG llegó a la Copa América con una carga de 33 partidos en la temporada con PSG y se reportó con dos tantos y un sacrificio sin tacha en tareas defensivas, ofensivas y motivacionales.



El goleador, nacido en Salto el 14 de febrero de 1987, aparece en todas las listas porque sencillamente no hay nadie que logre sacarle el puesto. Sabe que la cuenta con la celeste va hacia atrás y que son pocas las opciones de seguir ganando, pero después de cuatro Copas América y tres Mundiales aún tiene dinamita para intentar nuevos disparos.







Óscar Cardozo (36 años)



El paraguayo Óscar Cardozo fue otro de los veteranos que estuvieron en la Copa América d2019, aunque sin tanta influencia como los que llegaron a la final.



Aun así, Cardozo se dio el lujo de marcar contra Catar y de hacer el trabajo silencioso en el vestuario que ilusionó contra Brasil en cuartos de final, cuando Paraguay amenazó al campeón al llevarlo a la definición por penaltis.



Cardozo debutó en 2006, jugó la Copa América de 2007 y toda la eliminatoria a Sudáfrica 2010 y fue fundamental en aquel equipo de Gerardo Martino. En la Copa de Brasil pudo decir adiós.



Falcao (33 años)



Es cierto que el capitán de Colombia no fue la figura fundamental de cara a la puerta en Copa América, torneo del que se despidió en cuartos de final sin llegar a marcar ningún tanto.



Pero es el goleador histórico de la selección nacional con 34 tantos y da ejemplo de humildad en ele quipo al ceder su puesto a Duván Zapata, al apoyar la marca, al presentarse primero y despedirse de último y con firmeza cuando los resultados acompañan y cuando no.



Él mismo asume que no sabe si llegará a la siguiente Copa América, pero su importancia en el vestuario y el respeto que infunde hacen que siempre que esté sano sea una alternativa.