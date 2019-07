Análisis: ¿Los árbitros y el VAR empañaron la Copa América 2019?

Con el título de Brasil, el subcampeonato de Perú, las declaraciones polémicas de Lionel Messi, y con la cifra más baja de los últimos años con la que se consagró el goleador, terminó la Copa América 2019, un torneo que será tristemente recordado por las malas decisiones arbitrales en instancias definitivas y la fallida inclusión del VAR, tecnología que aporta pero que estuvo mal manejada por los humanos.

José Borda, reconocido analista arbitral, analizó para FUTBOLRED lo que pasó en la Copa América en cuanto a la justicia, la tecnología y los cuestionamientos de corrupción que cayeron sobre los jueces y el VAR.

¿Cuál es su balance arbitral de la Copa América 2019?

Se esperaba que los árbitros tuvieran una buena actuación con la ayuda del VAR, que no tuvieran influencia en los resultados del juego, pero realmente sí hubo interferencia de los jueces en el desarrollo normal de los partidos.

Se equivocaron, especialmente en las rondas finales, y eso incidió para que el arbitraje fuera cuestionado y bajara su calificación. Para mí, pasan raspando.



¿Y qué le pasó al VAR?

El VAR es bueno, sirve y ha demostrado sus bondades. Pero si no se utiliza bien, no se cumple con el procedimiento, empiezan los problemas. Eso pasó.

El VAR no fue la salvación, pero no operaron bien con la tecnología y no cumplieron con los objetivos de justicia e imparcialidad en esta Copa América.



¿Y qué faltó para que el VAR funcionara como debía?

De pronto se apresuraron a implantarlo en esta Copa América. De pronto los árbitros no tenían la capacitación en materia práctica; una cosa es decirles ‘este es el procedimiento, apréndaselo y aplíquelo’, otra es manejarlo en un partido, poder maniobrar dentro de la cabina, mecanizar ese procedimiento y la comunicación con los árbitros en el campo, en eso se falló. Esa falta de entendimiento se notó y el VAR no dio los resultados esperados.

¿QUIEN TUVO LA CULPA?

El VAR llegó al fútbol para hacerlo más justo. La tecnología no tiene la culpa de nada, está ahí para que se use; la falla estuvo en quienes la operaron, ese fue el problema en la Copa América de Brasil 2019 la poca capacitación práctica a los árbitros pic.twitter.com/NcEnZnr55h — joseborda (@joseborda1) 8 de julio de 2019

¿Se pagó la ‘primiparada’ con el VAR?

Fue más que todo la inoperancia de los árbitros al manejar el VAR. De los árbitros que estaban en la Copa América, solo 3 lo habían manejado en el Mundial, de resto eran todos nuevos, sin tanta experiencia en ese uso de la tecnología. Lo veo más por falta de práctica y de trabajo, de tener más partidos, porque cuando llegó la gran competencia entonces se vieron los problemas.

¿O sea que falló la Conmebol?

Capacitación falta, tecnología también. La Fifa usa más dinero para invertir en el VAR y por eso le fue mejor. Y la otra situación fue que el promedio de edad de los árbitros fue de 38 años; y la recomendación es que los árbitros que estén en cabina deben ser más jóvenes, porque a ellos se les facilita más el aprendizaje de las tecnologías.

Los árbitros pasan raspando, el VAR operó un 50% bien, pero el otro 50% es el que se debe mejorar. Usarlo en las jugadas para las que se debe usar, no para otras cosas. Hay que mejorar en Suramérica.



¿Cuál fue el mejor árbitro de la Copa?

Néstor Pitana, Roberto Tobar y Wílmar Roldán fueron los mejores. El argentino mostró su experiencia, el colombiano para mí lo hizo muy bien, y el chileno hizo bien las cosas, aunque se equivocó en la final. Wílmar pitó 3 partidos, los mismos de Tobar, y creo que no se equivocó. Demostró que tiene categoría.

¿Los árbitros y el VAR empañaron la Copa América 2019?

En la fase de grupos fueron pasables los errores. En las finales, que es cuando mejor debe estar el arbitraje y el VAR, no fue así. Dieron mucho de qué hablar.

¿Qué debe hacer ahora la Conmebol?

Hay que trabajar mucho en el cambio generacional de árbitros. Ahora no hay más de tres jueces de confianza y experiencia. Ahora la Comisión Técnica de la Conmebol debe exigirse en la preparación de estos jueces, con más intensidad y práctica, tanto a los centrales como a los del VAR.

Los nuevos no han dado esa categoría para los partidos complicados, como el ecuatoriano Roddy Zambrano o el paraguayo Mario Díaz de Vivar, que no respondieron a las expectativas.

El VAR no hace a un árbitro mejor en su calidad, lo ayuda en momentos específicos. Así que hay que darles rodaje. Y ojalá se invierta más en la tecnología para que dé mejores resultados.