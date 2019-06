Cinco teclas que tocó Queiroz para vencer a Paraguay y sumar 9 de 9

"Ahora es cuando empieza la Copa América". Así de clara es la situación para Carlos Queiroz, el entrenador de la Selección Colombia. En su cuenta no hay 9 puntos sino el desafío de sumar tres en cuartos de final o despedirse del torneo.

De ese calibre es la nueva mentalidad del equipo que acaba de terminar con puntaje perfecto y liderato del grupo B, sin goles en contra y con la totalidad de los jugadores disponibles, que además presentó contra Paraguay una nómina alterna y con ella también ganó.



El DT portugués está convencido de su idea de juego, su módulo 4-3-3 y su vocación ofensiva, acompañada de intensidad y mucho sacrificio en lo físico a la hora de marcar. Quienes quieran entrar en su lista de preferencias tienen que acomodarse a ello. Y, por lo visto en Brasil, es un hecho que todos quieren.



Esta vez le dio vuelta al equipo con diez novedades frente a Paraguay y obtuvo la mejor respuesta. Repasamos los más interesantes hallazgos que le dan tranquilidad para los cuartos de final:



Juventud y talla para la portería



Sin duda, la primera sorpresa a la hora de analizar la novedosa nómina de Colombia contra Paraguay fue la presencia de Álvaro Montero en el lugar de David Ospina. Con 24 años y 1,95m de estatura, el guajiro le ganó el pulso a Camilo Vargas, de 30 años y 1,86m. No pesó la experiencia ni la fila que ha hecho el bogotano, es claro que el biotipo más europeo de Montero es el de la preferencia del DT. Es cierto que pasó un susto arrancando el partido contra Paraguay, por un mal saque -su lunar- pero luego se aplomó y respondió a la confianza.



Alternativas en defensa



De un soplo se fueron todos los hombres de la defensa y abrieron espacio a un cuarteto totalmente nuevo. Y es novedoso porque a pesar de tener a Santiago Arias y Cristian Zapata, ambos mundialistas y con mucho rodaje en Selección, no fueron elegidos como titulares en los puestos de lateral derecho y central, respectivamente. Los otros dos, John Lucumí y Cristian Borja se estrenaban en una competencia oficial vestidos de amarillo y, con altas y bajas, cumplieron. La buena noticia es que, en la evaluación general, todos pasaron el examen y aunque es difícil que le saquen el puesto a Medina, Mina, Sánchez y Tesillo, ya es una grata noticia saber que cualquiera de los suplentes da garantía.



El dilema de Cuéllar



El lindo problema que tiene ahora Carlos Queiroz está en la zona de volantes de marca. Es un hecho que Wilmar Barrios es el dueño del puesto, pero el partido que jugó Cuéllar, el hombre del gol y la figura de Colombia contra Paraguay, necesariamente llama a la reflexión: ¿Por qué no Barrios y Cuéllar? La duda es quién sería el sacrificado: ¿Cuadrado con toda su cancha y sus buenos dos primeros partidos en la Copa o Mateus Uribe, de menor lucimiento pero también eficiente? Una de las buenas cosas de no ser DT de Colombia es no enfrentar semejante dilema.







¿Atacar sin James es posible?



El examen lo presentaban los titulares de Colombia contra Paraguay y, en rigor, lo pasaron. El gol del triunfo llegó al minuto 31 cuando aún no llegaba el 10 de Colombia al campo. Hay que resaltar que el equipo generó varias opciones, que Cardona fue el socio de todos en la salida y que por su punta, la izquierda, juntando a Borja y Luis Díaz, se generaron las mejores opciones de gol. Pero también es un hecho que una vez llega James al campo el equipo tiene un ritmo distinto, una generación desbordante, un toque de magia que no está en discusión. Lo bueno es que sin él hay alternativas, pero por el bien de la Selección, que siempre esté disponible el hombre que hace diferencia.



Falcao o Duván, esa es la cuestión



Ver a Falcao de nuevo titular es un voto de confianza en el goleador histórico y en su experiencia para manejar la amarilla durante 66 minutos. Pero también puede ser interpretado como un mensaje distinto: el titular es Duván Zapata y por eso descansó. La cuestión es si darle paso al goleador del Atalanta, que ya lleva dos tantos, o respetar un prestigio ganado a pulso del hombre del Mónaco, que aún no marca en la Copa.



La buena nueva para ambos es que hay acompañamientos con garantías: Duván salió con Roger Martínez y James ante Catar y Falcao con Díaz y Cuadrado y cuando los dos nueves estuvieron en cancha James dijo de ellos: "con esas dos fieras es todo más fácil". Es lo lindo de tener alternativas confiables en todos los puestos, más allá de que al DT no le guste la diferencia: "Yo no tengo suplentes, aquí no hay suplentes", dijo.