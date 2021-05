¿Federación dividida? ‘Yo aplazaría la Copa América’: González Alzate

La Copa América 2021 está, hasta este momento, confirmada en Argentina y Colombia para empezar a jugarse desde el próximo 13 de junio. El gobierno y la Conmebol están unidos para desarrollar el certamen más importante de selecciones de Suramérica, aunque todavía genere dudas y comentarios en contra que el país cafetero sea sede la Copa en medio de una grave crisis social, con manifestaciones y bloqueos diarios, así como enfrentamientos entre civiles y policía.



La Federación Colombiana de Fútbol ha sido enfática en que se juegue la Copa América, y ha contado con respaldo del Ministerio de Deporte. Sin embargo, este domingo hubo una opinión contraria en el seno de la FCF.



Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación y presidente de la Dífutbol (División de Fútbol Aficionado), fue contundente en sus palabras, sentando una posición personal en charla con el diario ‘La Patria’: “Yo aplazaría la Copa América”.



“Extraoficialmente se han conocido algunas preocupaciones por la actual situación de orden público que afronta el país, preocupaciones que con toda sinceridad comparto. Es imposible tapar el sol con un dedo. La realidad la conocemos todos los colombianos. Si personalmente estuviera en mis manos la toma de una decisión final, sinceramente aplazaría su realización, respetando eso sí, la sede de Colombia para jugarla, en un tiempo del calendario en el que podamos ofrecer mayor seguridad, más tranquilidad y más calma en todos los rincones del país”, dijo González Alzate.



El dirigente de la Federación aceptó que “la situación es preocupante. En esta ocasión el fútbol no ha sido extraño a esta crisis. Las protestas públicas de ahora, como nunca antes, tocaron las puertas de nuestros escenarios y eventos deportivos y, como es lógico suponer, eso es perjudicial para la estabilidad del fútbol. El presente del país, en mi modesto concepto, no avizora un buen futuro”.



No obstante, el vicepresidente de la FCF dejó claro que al interior de la Federación debe existir un mensaje de respaldo. “Nuestro comité ejecutivo tiene la obligación estatutaria y reglamentaria de velar por la imagen de nuestro fútbol nacional e internacionalmente; también por la del país. Considero que, en cumplimiento de esas directrices, la Federación debe apoyar y defender la realización de ese magno evento en nuestro querido país”.



Conmebol es la única que manda

González Alzate dejó claro que “la Copa América es un torneo de propiedad exclusiva de la Conmebol. Como certamen deportivo, es la joya de la corona, futbolísticamente hablando, de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Es la directa y única responsable de una decisión final. La Federación Colombiana de Fútbol está obligada por estatutos, a cumplir y acatar sus decisiones”.



“Nosotros los miembros de la Federación colombiana de fútbol nada tenemos que ver con las decisiones que tome la Conmebol en ese sentido. Ni siquiera tenemos la oportunidad de revisar, analizar, aprobar o improbar las propuestas”, añadió.