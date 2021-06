Barrios y el equilibrio: carácter, fuerza y sacrificio para Colombia

Wilmar Barrios volvió para quedarse. ¿Cómo as´? ¿Acaso se había ido? Pues sí, en noviembre. Pero volvió a ser titular, felizmente, y en la Copa América 2021 dejó claro que es la llave del equilibro en la Selección Colombia.

El hombre del Zenit de Rusia supo esperar. En la última jornada de Eliminatorias al mando de Carlos Queiroz había quedado señalado. A los 41 minutos fue sacrificado cuando ya Colombia perdía 4-0 y parecía que, desde entonces, no encontraba el camino de regreso a la nómina titular, esa en la que nunca estuvo en discusión en el Mundial de Rusia, esa que lo tenía casi siempre como un inamovible.



Llegó Rueda y no, en su primer juego no regreso sino que hizo la fila detrás de Cuéllar en Lima, en el triunfo contra Perú (0-3). Se esperaba que reapareciera contra Argentina, más después de sus exhibiciones previas contra Messi, pero tampoco. Unos minutos tuvo en cada salida sin ser inicialista. Y otra vez esperó.



Pero llegó la Copa América, la oportunidad de recuperar su sitio y lo hizo con lujo de detalles: un despliegue físico descomunal le permitió cubrir su zona y la de Uribe, ir hasta las bandas cuando los laterales se proyectaron y correr al área cuando fue necesario, siempre potente y fuerte, siempre seguro en el hombre a hombre, firme en el quite, como antaño.

Barrios fue uno de los que primeros terminó la temporada, que coronó con el título de la Premier League y la Supercopa rusa, firmando 33 partidos (más una asistencia) y sí, la condición de indiscutible absoluto.



En su caso no hubo ni problemas físicos ni falta de continuidad que redujeran sus opciones de ser protagonista en la Colombia de Rueda. Después de la presentación que firmó en Cuiabá, el libreto dice que es el hombre del quite en Colombia. Se puede discutir el del 'primer pase' a su lado. Pero esa firmeza en la marca tiene que estar de aquí en más. El paciente Barrios se lo ha ganado.