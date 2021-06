¿En 15 días cambió la norma? Antecedente de polémica jugada de Pitana

Pasaron 15 días. Y, al parecer, el reglamento del fútbol cambió radicalmente, sin que les haya dado tiempo ni a los futbolistas de enterarse.

La primera ocurría en el partido entre Colombia y Argentina por las Eliminatorias a Catar 2022, el pasado 8 de junio. Ese día el resultado fue un empate 2-2, pero eso no es lo importante. Lo clave es que en ese juego, el árbitro Roberto Tobar se enfrentó a una situación idéntica a la que Néstor Pitana interpretó de una manera, al menos polémica.



Ocurría en el área colombiana, cuando Argentina se acercaba y el rebote le pegaba al mencionado juez. En ese instante, Colombia preparaba un contragolpe que pudo ser letal, pero como la bola tocó a un miembro del equipo arbitral (el juez central) y el reglamento dice que es una razón para detener el jeugo, la decisión fue un balón a tierra, que sin necesidad de VAR decidió el colegiado chileno.



Así fue la jugada:

Vale decir que en esta jugada, lo único distinto es que antes del rebote en el cuerpo del árbitro, la posesión era de Argentina y después cambió a Colombia. Pero Tobar no hizo el ademán de parar, no se llevó en vano el pito a la boca, no dio señales erráticas: pitó con seguridad y nunca consultó ningún VAR porque conocía el reglamento. Nadie se confundió y cuando Messi fue a protestar, rápidamente le explicó la norma y listo.



En la jugada de este miércoles, con Pitana, pasó todo lo contrario: dio señales de tener la intención de parar la jugada, confundió a los jugadores, consultó al VAR para saber si cambió la posesión, lo que hace pensar que ni siquiera había visto bien la jugada, y encima se gastó más de diez minutos en las deliberaciones. Todo mal.



¿Cambió la norma en solo 15 días? Evidentemente no. Como dice el dicho, todo parece indicar que el problema "fue de indio y no de flecha".