Llave cerrada, James y la garra charrúa: la opinión de Rubén Sosa

Uruguay y Colombia protagonizarán una de las llaves en los cuartos de final de la Copa América. Entre virtudes y errores de ambas selecciones, se dará el duelo en el estadio Nacional de Brasília. Uno de los jugadores referentes en la ‘celeste’ en la segunda mitad del siglo XX fue Rubén Sosa, llegando a disputar 46 partidos internacionales con los ‘charrúas’.

El ‘principito habló con Futbolred sobre la llave de los cuartos de final contra Colombia, destacando el aumento de nivel por parte de Uruguay, recordando por qué son los más ganadores de la competición “Llegaron justos a la Copa, con dos partidos en Montevideo que costaron. A medida que los compañeros se concentraron, volverse a encontrar les vino bien. Empezaron la Copa regular, están mejorando. Hay que ganar para seguir eso es Uruguay, siempre es favorita, tiene 15 copas, no tiene dos. Quieran o no hemos estado ahí, pero sabemos que favorito está Brasil y Argentina. Hay que respetar a las otras selecciones”.



Afirmó la importancia de no equivocarse en estas fases, además, de las dinámicas del deporte y como han cambiado con el paso de los años “Hay que ver quienes la han ganado más, esos son los favoritos. A nosotros nos pueden ganar, puede haber sorpresas, el fútbol es distinto, hoy no hay hinchas, no hay gente en la tribuna. Para un jugador profesional debe ser difícil salir al túnel y no encontrar a nadie, no poder gritar un gol bien. Ahora, la polémica del VAR, se pierde cierta alegría. Hoy día no hay favoritos, sea Brasil o Uruguay, por más de que estén jugando bien. El que corra más, el que tenga menos descuido en las faltas de costado, puede terminar siendo campeón”.



Sosa recordó los duelos que tuvo contra Colombia a nivel de selecciones, destacando la importancia de la generación del 90 “Con Colombia vivimos una selección estupenda, Valderrama, Higuita, Asprilla y demás. Es otra Colombia, que era la mejor de Sudamérica, con jugadores estrellas, todos eran figuras, un grupo bárbaro. Perdí con ellos, también ganamos, pero nos costaba ganarle. Era una camada de jugadores que eran figuras, jugaban muchísimo”.



Añadió con la Selección actual, con buenos jugadores, pero no al nivel de los anteriores “Hoy en día Colombia tiene una buena selección, pero no con jugadores como Valderrama y demás. A Valderrama lo adoran, no solo por ser una excelente persona, lo conocí, es un tipazo. Quizás en Uruguay no valoran lo que nosotros hacíamos. En nuestra época era difícil, a cada rato nos metían patadas, ahora vas al VAR y el árbitro resuelve la jugada. Yo era pequeño, rápido, pero era difícil jugar antes.



Los jugadores que nosotros teníamos antes a Enzo, Aguilera, Revelez, Aguilera y demás. Hoy están Cavani y Suárez, pero seguirán saliendo grandes jugadores”.



Aprovechó para enaltecer la calidad de James Rodríguez, el gran ausente de Colombia en la Copa “Es un clase A, hay jugadores buenos, pero el clase A es distinto. Él puede ganar un partido solo, pero no estará. A Colombia hay que respetarlo por lo que ha hecho en la Copa América, no estará fácil, tienen jugadores rápidos. Respetarla y jugarle, yo quiero que Uruguay sea favorito, pero no te puedo decir que hay una diferencia amplia. Uruguay mejoró muchísimo, pero el partido va a ser muy difícil”.



Habló de la llave, destacando el buen nivel de ambos equipos “Va a ser cerrado, Uruguay sale jugando de atrás, cuando yo jugaba, pegaban el pelotazo y arriba, arréglense ustedes. Hoy día están jugando a un fútbol europeo, muy bonito. Esa salida desde atrás jugando es buena, pero, yo veo el tv y no quiero ver, de repente erran un pase y te hacen un gol. Colombia en ataque tiene jugadores rápidos, hay que tener cuidado en cómo se sale jugando porque si roban un balón pueden anotar. Está para los dos, yo quiero que Uruguay gane contra Colombia y a todas las selecciones, pero hay que tener cuidado en la salida”.



Concluyó con esas fortalezas que caracterizan a Uruguay, no solo desde lo técnico, sino desde lo anímico “Nosotros tenemos todo, velocidad, esa garra charrúa que no aflojamos al final. Hay buenos cobradores de falta, en los tiros de esquina. Tenemos dos cosas fundamentales, los corner y los tiros de costado, si vamos, vamos todos y con una fuerza enorme. Colombia debe hacer menos falta y tiros de esquina para poder ganarle a Uruguay.



Nuestra tradición es ir con los defensas a cabecear con una fuerza bárbara. En ese caso, Colombia tiene lo suyo y debe cuidarlo, Uruguay tiene velocidad, gol los dos de arriba. De repente, uno no anda y sale el otro. En el fútbol de ahora es distinto de lo que viví, de repente un jugador cabecea, anota y te cambia todo”.



Sergio Cortés

@Seracoca_95