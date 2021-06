Bolivia lo hizo trabajar y Uruguay hizo lo suyo: gana favorito en Copa

Uruguay tuvo que trabajar mucho, mucho, pero al final recibió su premio: triunfo contra Bolivia, camino más despejado en el grupo A de la Copa América 2021 y despertar de un eterno favorito al título.

El equipo de Tabárez se impuso 2-0 contra un Bolivia luchador, que tuvo una destacada actuación de su portero pero que no pudo hacer el resto del trabajo y vio festejar a Uruguay, que con esfuerzo llegó a 4 puntos y se acomodó en la tabla de posiciones.



Era un primer tiempo en el que no pasaba nada: ni Bolivia se animaba a buscar el arco rival ni Uruguay era capaz de hacer daño, aunque tenía la pelota. Una vez más era espeso el equipo de Tabárez y muy inofensivo en el ataque, a pesar de tener a Suárez (campeón de España) y Cavani (estelar de Manchester United). Pero vino el error que lo resuelve todo: en su afán por cortar el centro que venía de la izquierda, Quinteros metió la pierna, hizo rebotar la pelota en su portero y autogol. Casi sin culpa ganaba Uruguay 1-0. Para el cierre, Suárez cobraba un buen tiro libre que salvaba Lampe.



Ya luego mejoraba el complemento con la gran intención de Cavani que de puro talento tapó Lampe en el mano a mano, mientras que el primer intento boliviano llegó a los 52, gran remate de Jusino y mejor respuesta de Muslera.



Otra vez el arquero tenía que apagar el incendio que creaba Suárez a los 58, en el que, sin duda era el mejor momento del partido. Y era de nuevo Lampe el que tenía que obrar milagros en su zona, ante el riflazo de Betancur que manoteaba hacia arriba número 1 de Bolivia, por número y por eficiencia.



Uruguay parecía más Uruguay, atacando con pases profundos, ubicando por fin a sus goleadores, que convertían al arquero en figura, de nuevo Suárez se animaba pero Lampe ganaba, solo que ahora dejaba el rebote, ese que se le iba apenas abierto al recién llegado Torres.



Pero estaba bien que los otros diez de Bolivia aportaran y no dejaran tanto espacio por la banda para un Torres fresquito, quien llegaba a la pelota a tiempo para meter un centro ideal, ese que le quedaba a Cavani de puntazo y que le permitía a Uruguay festejar el gol que tanto había buscado, a los 79minutos Lindo fue el gesto del veterano de ir a celebrar con el chico, dos generaciones dando resultados en un mismo presente. perdonó al cierre el 3-0 pero no hizo falta más. El favorito es tercero, Bolivia está con un pie afuera y todo está por decir en el grupo A de la Copa América.