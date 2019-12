“Quiero ganar el título con mi selección”: Lionel Scaloni

La Selección Argentina llega como gran favorita para ganar la Copa América que se disputará en ese país y también en Colombia el próximo año. El seleccionador albiceleste dio su opinión sobre el Grupo A en el que tendrá que estrenarse contra Chile, en el partido inaugural.

“Es un rival conocido, hay una dificultad marcada”, dijo el entrenador, quien se refirió al nuevo desafío que tiene en tan solo siete meses. “Un reto lindo, hay 12 selecciones y solo gana una. Hay que dar el máximo competir hasta último momento. Daremos el máximo para llegar hasta donde podamos y ojalá sea la final”.



Para el entrenador argentino “el futbolista profesional no debe tener presión por ganar títulos”. “No la llamaría presión. En la vida cotidiana sí que hay otro tipo de presiones. Lo que tenemos es una enorme responsabilidad, porque la final se juega en otro país. Pero como siempre he dicho, Suramérica es muy difícil, muy complejo, será complicado llegar a la final”.



Scaloni dice que “cualquier jugador de la selección quiere ganar un título” y que él también lo quiere lograr: "Como argentino quiero ganar un título con la selección. Daremos el máximo”, dijo.



Para el técnico Scaloni estos últimos meses le han servido para afianzar su proyecto: “Tenemos un equipo formado, una base hecha y sólida, que va a dar la pelea. Creo que hicimos, después de la Copa, un buen semestre. Pudimos consolidar el equipo, darles minutos a los jóvenes que no tenían tantos partidos. No hay que confiarse, tenemos las bases, pero no podemos confiarnos”.