Calendario de Perú en la Copa América 2021: hora y dónde ver en TV

Luego de volver a respirar en las Eliminatorias a Catar 2022, la selección peruana de Ricardo Gareca espera aprovechar la competencia en la Copa América, hacer una actuación destacada y consolidar nuevamente el equipo principal.

Estos son los partidos de Perú en la Copa América 2021.

Calendario, hora y dónde ver en TV



Brasil vs. Perú

Jueves 17 de junio

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia y Perú. 9:00 p.m. de Brasil)

TV: Caracol, RCN, Win Sports + y DirecTV. En Perú: América TV y Movistar Deportes.



Colombia vs. Perú

Domingo 20 de junio

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia y Perú)

TV: Caracol, RCN, Win Sports + y DirecTV. En Perú: América TV y Movistar Deportes.



Ecuador vs. Perú

Miércoles 23 de junio

Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador)

TV en Perú: América TV, DirecTV y Movistar Deportes.



Perú vs. Venezuela

Domingo 27 de junio

Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia y Perú. 5:00 p.m. en Venezuela. 6:00 p.m. de Brasil)

TV en Perú: América TV, DirecTV y Movistar Deportes.