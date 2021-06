Oscar Tabárez acabó con Chile: feroz crítica por ‘mañas’ del rival

Estalló Óscar Washington Tabárez en conferencia de prensa. Luego del empate 1-1 entre Uruguay y Chile por la tercera jornada del Grupo A de la Copa América, el entrenador destacó la labor de sus futbolistas y aseguro que tiene claro que estos aparecen cuando se les requiere.



"Por muchos momentos del partido superamos al rival y en ese sentido quedo conforme. Estos son los jugadores que yo conozco y que sé que en cualquier momento van a aparecer", apuntó durante una conferencia de prensa virtual.

Además, dijo que a su escuadra le quedan seis puntos por disputar y que el juego de este lunes les servirá para poder mirarse y mejorar con vistas al futuro en el torneo continental.



"Hoy nos llevamos muchas cosas para esta supuesta mejoría en esta Copa América y después cuando volvamos a la eliminatoria", agregó.



Por otra parte, el director técnico se quejó de que el último tramo del "intenso" encuentro entre la Celeste y la Roja no se jugó. "Los últimos diez minutos no se jugó y no por Uruguay, que lo quería jugar. Esto de tirarse al suelo los únicos que lo pueden solucionar son los árbitros. Habrá que buscar la forma de que eso no se reitere", subrayó.



Finalmente, el 'Maestro' habló del duelo que su equipo jugará el próximo 24 de junio. "Espero que en el partido contra Bolivia podamos soportar el esfuerzo y luchar por lo que queremos, por toda la gente que cree en esta selección y por nosotros mismos", concluyó.