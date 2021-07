¿Suárez, suplente vs Colombia? Periodista estalló contra los críticos

No solo en Colombia se ven fuertes críticas hacia los jugadores de la Selección. En Uruguay, próximo rival de los cafeteros en la Copa América, algunos hinchas apuntan contra una de sus grandes estrellas.



Después de una fase de grupos que arrancó mal y terminó de la mejor manera, la opinión pública en territorio uruguayo está dividida respecto a Luis Suárez.

El delantero del Atlético de Madrid apenas lleva un gol marcado y hay quienes consideran que Óscar Washington Tabárez debería cambiar su once para darle paso a jugadores de “mejor presente” como Jonathan Rodríguez.



Al respecto, el periodista Diego Muñoz salió a defender al ‘Pistolero’ en el programa ‘Balón Dividido’ de ESPN. Dejó un mensaje claro para todos aquellos que piensan en sacar, para un juego decisivo, al goleador histórico del cuadro charrúa.



“Parece increíble que en esta época de la inmediatez se discuta a Luis Suárez, que se lo ponga en tela de juicio. Es una cuestión muy difícil de entender desde la lógica. No es que Suárez sea el goleador histórico de la selección, dejemos de lado eso. Luis Suárez ha hecho 21 goles en la última temporada, hace 20 días marcó el tanto para que el Atlético de Madrid sea campeón de la liga española”, expresó.



“¿Por tres partidos malos se tiene que quedar afuera del equipo?¿De verdad no conocen la historia de Suárez? Desde el 2005 a la fecha se ha levantado de un golpe para silenciar a sus detractores. Me parece increíble... Uruguay tiene en Suárez a un estandarte no solo en cuanto a capacidad goleadora, también en lo que significa dentro de la cancha”, continuó.



“Suárez no solo es Suárez dentro de la cancha. Suárez es lo que genera para los rivales, los compañeros, los árbitros, la voracidad que tiene. Esas cuestiones no se sacan de un día para el otro. No es una play que uno pone a uno, sale el otro y el que sale no se queja. El manejo de un grupo es bastante más complejo como para sacar a alguien que por tres partidos no anduvo bien”, culminó.