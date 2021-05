Sin figuras: primera selección anuncia equipo mixto en Copa América

La Copa América 2021 ha tenido bastantes problemas antes de su organización. Empezando porque debió realizarse en 2020, pero la pandemia obligó a su aplazamiento. Y en las últimas semanas, se ha tenido la duda de que Colombia y Argentina asuman como sedes: primero se dijo que Argentina, que presenta graves cifras de contagio de covid-19, se iba a bajar; y luego Colombia ha estado en duda debido a la problemática social que hay en el país, y por los antecedentes recientes de enfrentamientos a las afueras de los estadios para partidos de Copa Libertadores.



Sin embargo, el torneo está a menos de un mes para su desarrollo, y ya salió la primera selección a anunciar que no tendrá a todas sus figuras, pues presentará plantel mixto, para que algunos jugadores empiecen a tener rodaje internacional.



Se trata de Chile, campeona en 2015 y 2016 y cuarta en la Copa 2019. Los australes tendrán un equipo mixto para afrontar el grupo A, junto a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.



“El gran objetivo es clasificar al Mundial. Para la Copa América, como está dada hoy, pensamos en una mixtura, dándole minutos a aquellos muchachos que no han competido o compitieron poco”, confirmó Martín Lasarte, entrenador de Chile, en conversación con el sitio web de la Fifa.



Lasarte añadió: “Los vamos a necesitar muy rápidamente en la eliminatoria, y si clasificamos, en el propio Mundial. En este sentido, vemos a la Copa América como una solución, no como un problema, y no pensamos que eso deba perjudicar el resultado deportivo”.