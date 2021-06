A pesar de perder 2-1 con Brasil, la Selección Colombia está clasificada a los cuartos de final de la Copa América. Con 4 puntos, y a falta de una jornada, en la que descansará, la Tricolor, dirigida por Reinaldo Rueda, solo debe esperar en qué posición de su grupo termina y qué rival enfrentará en la próxima ronda.

¿Por qué está clasificada Colombia?



Con 4 puntos y -1 en la diferencia de gol, ya no puede quedar última de su grupo; y cabe recordar que pasan los primeros cuatro equipos.



Brasil comanda con 9 y también se clasificó; Colombia es segunda, Perú es tercera, con 4 unidades y -3; Ecuador suma 2 puntos y tiene -1 y Venezuela tiene 2 unidades y -3.



Brasil vs. Ecuador y Venezuela vs. Perú son los partidos de la última fecha (Colombia descansa), que se jugará el domingo 27 de junio.



Posibilidad con los resultados de la última fecha

- Si gana Brasil a Ecuador: Ecuador se queda con 2 y espera no quedar eliminado; pero no supera a Colombia



- Si Ecuador vence a Brasil: llegará a 5 puntos y superará a Colombia. Brasil se quedaría en 9 puntos.



- Venezuela vs. Perú, el partido clave: allí podría estar el eliminado. Si Perú gana, Venezuela queda afuera y colero. Si hay empate, ninguna de esas dos selecciones superaría a Colombia. Si gana Venezuela, eliminará a Perú (si Ecuador gana) o a Ecuador (si empata o pierde), y mandaría a Colombia al tercer lugar.



¿Cómo queda segundo Colombia?

Ya no puede quedar segunda la Selección. Si Perú empata, pasa por encima; si Venezuela o Ecuador ganan, la superan.



¿Cómo queda tercera?

Si Brasil no pierde con Ecuador.



¿Cómo queda cuarta?

Solo clasificaría en la cuarta posición si gana Ecuador. En el otro partido no importa el resultado, pues Perú (ganando o empatando) o Venezuela (ganando) la superarán.