¡Sin piedad contra Pitana! Carlos Antonio Vélez lo expuso en redes

El reconocido periodista colombiano, Carlos Antonio Vélez, no tuvo nada que criticarle a la Selección Colombia esta vez. Tras el 2-1 contra Brasil se refirió en Twitter al trabajo del árbitro argentino, Néstor Pitana, quien protagonizó la acción más polémica en lo corrido de la Copa América. Un balón a tierra que se negó a sancionar y posterior jugada que terminó en el empate de la canarinha.

"No sé si puedan dormir tranquilos aunque le dieron satisfacción a su jefe el brasileño Seneme. Pero me gustaría saber qué parte de una norma tan clara, con explicación y todo, no entienden!!! Arbitraje ultrajante, insidioso y lesivo el del desvergonzado Pitana y sus secuaces del VAR", publicó Vélez con una imagen del reglamento en el que se explica lo que debió hacer el argentino en dicha acción.



Pero, ¿quién es el Seneme que meciona? Se trata del encargado de comandar los destinos del arbitraje sudamericano. Wilson Luiz Seneme, primo de Cristiano Ronaldo, árbitro internacional FIFA desde 2006 y Presidente de la Comisión de Arbitraje de Conmebol.