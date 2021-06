Calendario de Brasil en la Copa América 2021: hora y dónde ver en TV

La selección de Brasil será la local y la primera favorita a salir campeón de la Copa América 2021. De la mano de Tite, y con figuras como Neymar, Richarlison o Casemiro, la ‘verdeamarela’ saldrá por el honor en su casa.

Está en el grupo de Colombia y tiene un camino relativamente fácil en la fase de grupos. Aquí su agenda de partidos.

Calendario, hora y dónde ver en TV



Brasil vs. Venezuela

Domingo 13 de junio

Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia. 4:00 p.m. en Brasil y 5:00 p.m. en Venezuela)

TV: Caracol, RCN, Win Sports + y DirecTV



Brasil vs. Perú

Jueves 17 de junio

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia y Perú. 9:00 p.m. de Brasil)

TV: Caracol, RCN, Win Sports + y DirecTV



Brasil vs. Colombia

Miércoles 23 de junio

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia y 9:00 p.m. de Brasil)

TV: Caracol, RCN, Win Sports + y DirecTV



Brasil vs. Ecuador

Domingo 27 de junio

Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia y Ecuador. 6:00 p.m. de Brasil)

TV: Caracol, RCN, Win Sports + y DirecTV