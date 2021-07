Ronaldo defiende a Mina y a Martínez: 'a mí me pareció súper educado'

Pasaron los días, llegó la final e la Copa América 2021 y todavía se habla de Emiliano 'Dibu' Martínez, Yerry Mina y los penaltis en la semifinal que Argentina le ganó a Colombia.

Y Ronaldo los apoyó a los dos protagonistas, en una definición marcada por los insultos de lado y lado y la recriminación de Messi a Mina por su baile contra Uruguay. A todos los puso el brasileño en su lugar.



"A mí me pareció súper educado, ja. En mis tiempos hubiera escuchado cosas peores. Muchísimo peores. Hubo una final con el Barcelona, contra el PSG, que fui a patear el penal y ganamos 1-0. Pero cuando iba a patear, vi que me venía un mortero (fuego artificial) desde la tribuna. Ya iba en carrera y un poco me distraje", dijo Ronaldo, en charla con el stremaer Ibai Llanos, previa a la final de Argentina y Brasil.



Pero el hoy presidente del Valladolid de España- también defendió al colombiano Mina: "Con el baile de Yerry Mina en el partido anterior, muchos también podrían ofenderse. Pero no es para tanto. El fútbol es un deporte de la calle, de la gente y todos quieren sacar un poco de poesía. Esto es fútbol y no tiene nada fuera de contexto. Los penales en semifinales o finales, son horribles. Nadie merece tanta presión", dijo.



Para él, todo hace parte de la atmósfera del fútbol: "Es parte del juego. El tema es que no hay público y se escucha todo. Si sacamos esto del fútbol, pierde su naturalidad y esencia. Hay acciones y hechos en los que no se pueden cruzar ciertas líneas, pero esto es algo que pasa en todos los partidos", concluyó.