Reinaldo Rueda lo sabe: ‘Debemos mejorar en la finalización’

Reinaldo Rueda dejó todo claro después del empate de Colombia 0-0 con Venezuela en la Copa América. No le da pena decir las cosas como las siente, tiene autocrítica y por eso, pese a que destacó el juego de sus dirigidos, lamentó que haya problemas de definición.



“Antes que todo quiero felicitar a Colombia por la concentración de hoy, por como propuso el partido, se generó buen volumen ofensivo. Debemos mejorar en la finalización”, dijo Reinaldo en rueda de prensa. Incluso, mencionó el buen partido de Wuilker Faríñez, arquero rival: “Quiero felicitar al arquero rival por su gran actuación. Nos privó de poder celebrar un gol”.



“Pienso que el grupo tiene por mejorar esa lectura de saber cuándo se debe plantear un juego con intensidad y cuándo nos debemos replegar. Es cuestión de tomar buenas decisiones en el momento de la finalización, de tener esa firmeza en la definición”, comentó Rueda Rivera.



Más allá de no anotar con Venezuela, el entrenador de la Selección recordó que “hicimos 6 goles en los anteriores partidos, cosa que no es fácil. Estos juegos son muy cerrados y no estuvimos finos en la finalización. El equipo se brindó con mucha disciplina, con mucho orden, mucha intensidad. Seguimos sumando en esta Copa”.



“Nunca estamos conformes, hoy hicimos un buen partido. Queda uno relativamente tranquilo de saber que tenemos un equipo integro, pero sabemos que debemos mejorar. Buscamos esa idea que tiene el fútbol colombiano, tener ese orden y posesión con presión. Seguimos buscando ese gran juego colectivo. Este partido nos deja grandes lecciones. Nos sigue fortaleciendo. Contra Perú vamos a enfrentar a un equipo duro, con características distintas”, analizó Rueda.