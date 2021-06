Cuadrado sí o sí y equipo de gala contra Brasil: firma, Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda despejó varias dudas de cara al duelo de este miércoles, contra Brasil, en la última salida de la Selección Colombia por la primera fase de la Copa América 2021.

¿Cuadrado está listo?



Todos los jugadores están en vía de recuperación, todos han trabajado bien, es una situación que resolveré en las próximas horas dependiendo de las evaluaciones. hay que pensar en el partido pero mirar cómo se sienten los jugadores



Él es muy consciente, queríamos hacer un buen juego contra Perú, él hizo un excelente trabajo, el esfuerzo de partidos anteriores se sintió. per tiene buena huella, trabaja bien y esperamos que en estas horas llegue a su nivel para que esté a disposición.



¿Tres mediocampistas?



Es una delas posibilidades, no es la primera alternativa, Brasil tiene una gran posesión de balón y todo pasará por esa disputa por la pelota, que podamos tenerla y podamos proponer opciones ofensivas. Ahí se disputará el juego, antes que el sistema, el concepto y la ejecución de nuestro plan de juego para neutralizar al rival.



El ataque de Brasil



​La premisa es la posesión de balón. Es una bondad de Brasil y por eso su posibilidad de ataque. En al medida en que lo tengamos minimizaremos sus ataques y luego la inteligencia de reducir los espacios para que no nos hagan daño.



Precauciones en defensa



​Es colectivo, no es solo de los hombres del fondo. Todos tiene sus responsabilidades. Mermar un poco ese ataque se hace con posesión de balón, hay circuitos especiales de conexión con Neymar pero con todo el circuito ofensivo de Brasil, pasará por nuestra concentración, identificar bien el trabajo brasileño y hacer una buena presentación.



Rendimientos en Colombia



​Ha sido un grupo muy receptivo, haber hecho 5 juegos en 17 días, desde las Eliminatorias, son 5 juegos con los de Copa y ah sido más lo positivo que lo negativo. Cada uno ha dado lo mejor, los momentos de todos son distintos, la adaptación es distinta, a unos les cuesta más que a otros, y el objetivo de este torneo es que los que no han sido titulares adquieran esta experiencia, que se adapten y nosotros sacar conclusiones para este torneo y la clasificatoria a Catar.

​

Cambio de módulo



Por el momento no. Por las circunstancias del juego puede haber alternativas, pero al idea es estandarizar el comportamiento que ha dado mejor resultado.



Trabajo sicológico tras derrota



Se trabaja ahora y siempre. No es fácil. Normalmente pensamos que tengan un profesional, el doctor Caicedo es sicoterapeuta, ha venido haciendo trabajos puntuales, todo pasará por la receptividad de los jugadores y su cultura de aceptar esas terapias. Es un trabajo que en occidente debemos seguir mejorando en formación y en la élite. Además del entrenamiento el jugador debe evolucionar en ese control mental y el equilibrio en momentos de adversidad.



La nómina tipo



Cada partido da una información diferente. Nunca es ideal. Si pensamos en Perú sí, luego miramos otro diferente contra Ecuador, otro con Venezuela y ahora contra Perú. Es un constante trabajo de buscar. Y en septiembre que nos volvamos a reunir será muy diferente. Perdimos un mes en liga colombiana que nos restó posibilidades, las ligas europeas también terminaron de modo diferente, todo es muy variable.



Vencer al favorito



Es el partido que hay que jugar, es un rival de muchos quilates, gran trabajo, mucha continuidad, conocimiento entre técnico y jugadores, además de ese compromiso social de ser locales. Son los partido para jugar con disposición de marcar la historia. Por ahí pasará todo.



Los colombianos con experiencia en Brasil



Borja, Mina, Cuellar jugaron acá en Brasil, esa vivencia es importante, conocer las características y lo que han logrado los jugadores de la selección. Se enfrentaron en la pasada Copa América, Toda esa experiencia es importante tenerla clara para mañana.



Esta es una Copa América atípica por el año anterior, el fútbol ha hecho un esfuerzo por ofrecer entretenimiento y alegrías a la gente, esta Copa nos dará informes y resultados importantes para el futuro del fútbol en Suramérica. Tenemos un compromiso grande. Esta Copa brindará la información y vamos por buen camino.