Prográmese con la agenda futbolera: ¡semana imperdible en Copa y Euro!

Este lunes se inicia una semana de fútbol a nivel de selecciones, para alquilar balón. Copa América y Eurocopa definen a sus finalistas. Prográmese desde ya con estos cuatro duelos. El partes será el fuerte de la jornada, con los duelos Italia vs España y Argentina vs Colombia.

Copa América (Semifinales)



Brasil vs Perú

Día: Lunes 5 de julio

Hora: 6:00 pm

Estadio: Olímpico Nilton Santos, Río

Transmisión: Directv / Caracol tv



Eurocopa (Semifinales)



Italia vs España

Día: Martes 6 de julio

Hora: 2:00 pm

Estadio: Wembley, en Londres

Transmisión: Directv Sports



Copa América (Semifinales)



Argentina vs Colombia

Día: Martes 6 de julio

Hora: 8:00 pm

Estadio: Nacional, de Brasilia

Transmisión: Caracol tv / RCN/ Directv



Inglaterra vs Dinamarca

Día: Miércoles 7 de julio

Hora: 2:00 pm

Estadio: Wembley, Londres

Transmisión: Directv Sports



El viernes será la disputa por el tercer lugar en Copa América. El partido será a las 7:00 pm. El sábado 10 de julio será la gran final. Por Euro, la final se vivirá el domingo 11 (2:00 pm).