Inesperado plan de Copa América sin Colombia: ¡se mediría a Argentina!

Las situación de orden público en Colombia es difícil y es una amenaza para la Copa América en el país, aunque todos los organizadores se apresuren a negarlo y ratifiquen, una y otra vez, que la sede no se mueve y que el torneo va, contra viento y marea.

El Consejo de Conmebol no consideró este jueves una modificación y de hecho su intención es respaldar a Colombia, pero los últimos hechos hacen pensar que la incertidumbre es lo único garantizado a esta altura.



Si hacía falta una prueba más de las difíciles condiciones internas, este miércoles River Plate y Nacional de Uruguay llevaron el mensaje a los demás países suramericanos, tras enfrentar condiciones difíciles en las horas previas a los duelos contra Junior y Atlético Nacional por Copa Libertadores.



"Quería felicitar al pueblo colombiano, que nos hizo saber que nosotros no éramos el problema. El caso es que el fútbol, porque genera tanta pasión, es un factor por el cual la gente puede expresarse a través de la difusión", dijo el DT de Nacional, Alejandro Capuccio, quien añadió: "lo que pasó fue gravísimo".



Marcelo Gallardo, de River, también contó lo suyo: "No fue normal ni en la previa, ni en el partido. Se jugó en una situación muy incomoda, fue una situación anormal. Dentro de lo que fue y lo que se vivió, el resultado termina siendo anecdótico por las circunstancias que se vivieron hoy".



Por todas esas circunstancias, Conmebol anunció que mantiene la sede pero deslizó que examinará la situación día a día para evaluar los riesgos.



Se sabe que se analizan otras alternativas, que podrían pasar por Paraguay o Chile, este último el que levantó la mano tras ver la situación en Colombia. Justamente, este país sería el nuevo plan C o D que se tiene para no poner en riesgo el torneo y cumplir con el calendario.



Según el periodista Nelson Asencio, en el Blog Deportivo de Blu, "el plan B de la Conmebol es realizar la Copa América 2021 en Argentina y Chile si Colombia no puede por los problemas sociales", dijo.



Y ojo al dato de lo que pasaría con la tricolor: "pasaría al grupo A, junto con Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia".



Por ahora sería solo un proyecto, pero lo claro es que no hay garantías de celebrar la Copa América como está proyectado en Colombia y Argentina, y que en el próximo mes todo puede suceder.