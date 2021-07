‘Amigo y hermano Messi’: sentida carta de Neymar, tras perder la Copa

El mundo sigue reaccionando al título de Lionel Messi con la Selección Argentina. En esta oportunidad fue Neymar quien, a través de redes sociales, le dejó una sentida carta a su gran amigo.



Vale recordar que argentino y brasileño compartieron entre 2013 y 2017 en el FC Barcelona. Se entendieron a la perfección dentro del terreno de juego y afuera de él conformaron una gran amistad.

Una vez terminada la gran final, se vio al jugador del PSG compartiendo y charlando con ‘La Pulga’. Incluso una cámara los captó en el túnel, sentados y hablando junto a Leandro Paredes.



En un post de Instagram, Ney expresó la gran admiración que siente hacia Messi y le dedicó unas sentidas palabras por haber logrado la hazaña que el mundo tanto esperaba.



“Perder me duele, me duele... es algo con lo que todavía no he aprendido a convivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano Messi. Estaba triste pero le dije ‘hijo de p... me ganaste’. Estoy muy triste por haber perdido ¡pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. Odio perder pero disfruto tu título hermano. El fútbol esperaba este momento”, escribió y adjunto un video del instante en que se abrazaron.



Así pues, el astro brasileño le bajó revoluciones al clásico sudamericano y enalteció el título de su querido amigo. Emotivas historias que deja el fútbol.