¿'El Campín' en duda para Copa América? Ministro del Deporte responde

Las declaraciones del Secretario de Gobierno de Bogotá, de no tener público en el estadio 'El Campín' en un futuro cercano, pusieron en duda la sede bogotana para la Copa América que se jugará en Colombia y Argentina, entre el 11 de junio y el 10 de julio. Por ahora las sedes se mantienen, pero en caso que el máximo escenario de la capital no esté dispuesto para el evento a nivel de selecciones, ¿qué otras opciones podrían aparecer?...



En Colombia, las sedes para la Copa América son las de las ciudades principales: Cali con el estadio Pascual Guerrero, Medellín con el Atanasio Girardot, Barranquilla con el Metropolitano y Bogotá con el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’. Sin embargo, en las últimas horas se puso en duda la sede en la capital y en medio de una entrevista desde el Gobierno Nacional no descartaron que Conmebol buscara otra opción.



Y es que esta semana, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, manifestó en charla con 'Primer Toque' de Win Sports que: “Nada me gustaría más que poder volver al estadio, pero debemos ser realistas: eso no va a pasar en un futuro cercano. Bogotá, al igual que Colombia, no va a tener inmunidad de rebaño en este 2021. Incluso cumpliéndose el plan de vacunación en el país, tendríamos inmunidad. Tenemos que prepararnos para que los partidos, incluso los de la Copa América, sean sin público”.



La duda pasó por la negativa del distrito de contar con público en dichos partidos. Al respecto, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, dijo en charla con el programa Zona Libre de Humo que: "me sorprendieron mucho las declaraciones del secretario de gobierno de Bogotá, porque si esa es la información deberían dárnosla a conocer para salir a compartirla con Conmebol. Nos tienen que dejar saber porque en ese caso Conmebol podría buscar otra sede que no sea Bogotá".



Y agregó: "El Gobierno Nacional ha sido claro que una vez comencemos plan de vacunación y veamos la tendencia de la pandemia iremos procurando que haya aforo en los estadios. Tomar una decisión de esas, tan temprano en el año, nos preocupa porque puede generar inestabilidad en la Copa América”.



Por ahora la sede en Bogotá se mantiene, según dijo el mismo Ministro a Gol Caracol en las últimas horas: "Bogotá sigue firme como sede de la Copa América . Seguiremos trabajando en el tema". Según Lucena el plan de vacunación será clave para poder tener un porcentaje de aforo en dichos compromisos.



A propósito del manto de dudas que se generó con las declaraciones del Secretario de Gobierno, surgió el interrogante de qué otro estadio del país podría recibir un evento de esta magnitud. En redes sociales algunos aficionados mencionaron el estadio Hernán Ramírez Villegas (remodelado en 2008 por la Copa Mundial Sub 20), el estadio Libertad de Pasto (reinagurado en diciembre de 2020), y el Manuel Murillo Toro de Ibagué, que está en plena remodelación.