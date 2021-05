MinDeportes sobre la Copa América: ‘Que sea un vínculo de paz’

Que se juegue la Copa América en Colombia. Esa es la premisa del gobierno nacional, a pesar de la polémica que se ha desatado en el país de organizar el máximo evento de selecciones suramericanas de fútbol, en medio de una profunda crisis social, con más de dos semanas de paro nacional, con protestas y denuncias de abuso policial, con altas cifras de heridos, desaparecidos y muertes.



Ernesto Lucena, Ministro de Depotes, pide que los colombianos se unan para realizar la Copa América. “El deporte hace parte de la realidad social de nuestro país. La Copa América es de unión, que sea un vínculo de paz. Hoy Colombia, más que nunca, como en 2001, se juegue la Copa”.



“Creemos en la protesta pacífica y en los jóvenes que salen a marchar. Han realizado otros eventos deportivos en medio de las marchas y no pasó nada. No podemos decir que el fútbol está dándole la espalda a la sociedad; todo lo contrario, este deporte hace parte de la sociedad; pero no podemos permitir que este bello deporte sea permeado por el vandalismo y los actos violentos”, añadió Lucena.



El ministro confirmó que “estamos jugados con Conmebol, que confirmaron que Colombia y Argentina sean las sedes de la Copa América. Ese refuerzo unánime es importante. Ahora necesitamos el compromiso de los alcaldes y directores deportivos de cada ciudad; que sea un llamado respetuoso para que nos metamos en el rol de Copa. Del trabajo en equipo, es que vamos a sacar adelante este certamen”.



Sobre tener público en la Copa América, Lucena dijo que “estamos pendientes de unos estudios y una decisión del Ministerio de Salud, para saber si podemos dar una noticia el próximo miércoles. Pero antes debemos tener seguridad”.