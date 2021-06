Reinaldo lo sabe: Uribe reveló la debilidad que trabaja la Selección

La Selección Colombia terminó su participación en la fase de grupos de la Copa América el pasado miércoles 23 de junio, cuando perdió 2-1 con Brasil pero consiguió su clasificación a cuartos de final. Justamente el 3 de julio volverá a competencia, en el partido de segunda ronda. Así, disfrutará de nueve días de trabajo bajo las órdenes de Reinaldo Rueda.



Mateus Uribe, volante habitual el onceno de la Tricolor, reveló que estas jornadas de trabajo el entrenador colombiano ha insistido en recuperar una de las cualidades históricas del fútbol colombiano.



“Estos días, sin competencia, nos han servido mucho para conocernos, saber la idea del ‘profe’. Tener tiempo para trabajar con todo el grupo. Nos hace énfasis en el balón, en lo que a él le gusta, lo que caracteriza a Colombia, que es tener el manejo del partido, tener movilidad, por nuestras características. Vamos por buen camino”, dijo Uribe.



Mateus dejó claro que la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado en cuartos de final, no modificará la idea del entrenador, pues hay bases que se están sentando y no pueden verse afectadas por la falta de un jugador, por importante que sea.



“Cuadrado es un jugador importantísimo para nosotros y para la estructura del ‘profe’. Él está estudiando el reemplazante, pero creo que no vamos a cambiar la estructura y el método; eso no puede cambiar si falta un jugador, las bases del equipo no pueden cambiar”, apuntó el volante del Porto, de Portugal.