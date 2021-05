Siguen dudas por crisis en Colombia: levantan la mano por Copa América

Son días complejos en Colombia y en Argentina. En el primer caso, las violentas protestas, que han dejado más de 30 muertos y que ya completan diez días, ya impidieron la realización de partidos en la semana y no parecen tener una solución a la vista. En Argentina la tasa de contagios diarios supera los 20.000 casos y el propio presidente, Alberto Fernández, se ha referido veladamente a la inconveniencia de ser sede.

Sin embargo, Conmebol y el gobierno de Colombia parecen alineados en su decisión de hacer el torneo sí o sí. "hay que ver que la Eurocopa se jugará en los mismos tiempos con vacunas, burbujas sanitarias y demás, sería absurdo que no se juegue la Copa América cuando sí se juegue la Eurocopa, sobre todo cuando las cifras epidemiológicas son similares o incluso peores allá", dijo recientemente el presidente Iván Duque, en Blu Radio.



No significa que no se estén analizando otros escenarios. Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de fútbol de Conmebol, aseguró en el diario Clarín que la sede conjunta está ratificada, pero hay que observar la situación día a día: "Estamos atentos y estamos en contacto con todos, sobre todo con el ministro de Deporte, el señor Ernesto Lucena. Estamos encima de todo lo que está pasando y estamos preocupados. Hemos cambiado los partidos de esta semana que se jugaban allí por cuestiones de garantías y para no complicar las cosas porque en el caso de haber tenido problemas en estos partidos ya directamente se haría muy difícil jugar ahí la Copa América, sería una mancha muy fuerte y un gran riesgo".



Ese asterisco en la declaración, el reconocimiento de una situación difícil que representa un riesgo, ha hecho que ya un país de la región levante la mano, si es que fuera necesario buscar otra sede.



Se trata de Chile, que ya en 2015 fue sede del torneo y tiene muy adelantado su plan nacional de vacunación.



"No se han comunicado con nosotros para tener eventualmente una posibilidad, si es que Colombia o Argentina desisten de organizar la Copa América. No lo ha hecho la ANFP, ni Conmebol. Pero siempre vamos a estar disponibles porque en pandemia ya hemos logrados sacar adelante eventos internacionales muy importantes", dijo la ministra del Deporte, Cecilia Pérez.



"Hemos organizamos el Nacional de Atletismo, la liga de rugby con 1.400 test PCR, y recibimos la liga femenina y masculina de voleibol playa. Hoy tenemos más de 1.800 deportistas entrenando. A todos le hacemos exámenes y tenemos un grado de positividad del 0,06%. El fútbol también lleva muchos. Los protocolos son exigentes, se cumplen y buscan proteger la salud de nuestros deportistas. En términos de voluntad, siempre que existirá la posibilidad", comentó.



Se dice que el plan B de Conmebol, en caso de complicaciones adicionales para el torneo, al que le faltan solo un mes y cinco días, sería Paraguay. Pero ahora saben que hay opciones adicionales.