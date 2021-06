¿Miedo o respeto? Los 'cocos' de Uruguay a los que enfrentará Colombia

Nadie tiene más títulos de Uruguay en Copa América, nadie entiende como ellos la manera de jugar este torneo y a nadie, claramente, le gustó que fuera el siguiente rival de Colombia en los cuartos de final. Pero la suerte vino así y ahora hay que encontrar la manera no solo de neutralizarlos sino de hacerles daño en una llave mata-mata que no da revancha.

No son solo 15 títulos regionales y un proceso de 15 años con Oscar Tabárez, sino una nómina mixta entre veteranos y jóvenes que ya aseguró el recambio y que está llena de alternativas. Es un rival que inspira respeto por donde se le mire y que puede hacer mucho daño si no se toman las precauciones suficientes. ¿Ejemplos? El 3-0 en Barranquilla, por las Eliminatorias, en noviembre pasado, que todavía pesa en el alma de varios de los colombianos que estarán este sábado (5:00 p.m.) en la cancha de Brasilia.



Para empezar, Luis Suárez y Edinson Cavani. El primero, campeón de España desde el exilio del FC Barcelona y el segundo uno de los mejores fichajes de la temporada en la exigente Premier League, subcampeón de Europa League con el Manchester United. Podrán tener un inicio no muy esperanzador en Copa América, de hecho suele pasarle a Uruguay en este torneo, pero entre los dos ya hicieron tres goles. No conviene subestimarlos y menos en Colombia, a la que le han marcado, entre los dos, 7 goles en 7 partidos.



Después está un medio campo lleno de opciones: la habitual es una línea de tres volantes, con Vecino como cabeza de área, por izquierda Federico Valverde y por derecha Nicolás de la Cruz. Lo que hacen sin mancha en marca lo superan cuando van al ataque y se juntan unos metros más arriba con Giorgian de Arrascaeta, un socio de todos para recibir y surtir de balones a las dos fieras del área. Son todos volantes mixtos, con buen pie y el sacrificio sin el cual no llega nadie a ponerse la camiseta celeste. Y encima jóvenes, lo que les permite exigir a fondo a sus rivales con velocidad y persistencia, tal como acaban de hacerlo con Paraguay (triunfo 1-0).



Un detalle más: a diferencia de lo que ha intentado hacer Colombia, ellos ya encontraron un par de flechas en los laterales, con tremendo despliegue físico para hacer el 4 en el fondo y además salir al ataque con precisión carácter: Nahitán Nández y Matías Viña.



Sí, que Godín no está en su mejor momento, que a Jiménez le cuesta cubrir todo el frente del área, que los goleadores traen pólvora mojada en esta Copa, que por varios tramos del torneo les costó un potosí la generación del juego. Todo cierto. Pero póngales una pelota quieta o déjelos centrar y explotar el juego aéreo y luego siéntese a llorar la eliminación. No es miedo, es respeto. Porque todo cuenta a la hora de las definiciones en una Copa América.