¡Con dedicatoria a Maradona! El mensaje de Messi en redes sociales

Leo Messi le dedicó este domingo la victoria de la selección argentina en la final de la Copa América a su familia, sus amigos, a sus seguidores y compatriotas y al fallecido Diego Maradona: "seguro nos bancó (apoyó) desde donde esté". "Fue una Copa increíble, sabemos que todavía podemos mejorar muchas cosas, pero la verdad es que los pibes dejaron el alma y no puedo estar más orgulloso de tener la suerte de ser capitán de este grupo espectacular", escribió el astro rosarino en Instagram horas después de que la Albiceleste se alzara con el trofeo, tras ganar a Brasil por 1-0 en el Maracaná de Río de Janeiro.



Se trata de la primera copa que Messi consigue con la selección absoluta y la decimoquinta ocasión en que la Albiceleste gana el campeonato continental, 28 años después de la anterior.



"Este éxito se lo quiero dedicar a mi familia que siempre me dio la fuerza para seguir adelante, a mis amigos que tanto quiero, a toda la gente que nos banca y en especial a los 45 millones de argentinos que tan mal la pasaron con esta mierda de virus, sobre todo a los que les tocó más de cerca", afirmó la 'pulga' en su mensaje en las redes sociales.



"Va por todos ustedes. Y por supuesto también por el Diego que seguro nos bancó desde donde esté", agregó, y advirtió, en referencia a la situación por la covid-19, que "para poder seguir festejando" hay que seguir cuidándose, ya que "aún queda mucho para volver a la normalidad". Es por eso que pidió a sus seguidores que aprovechen "esta felicidad para agarrar un poco de fuerza para luchar juntos para ganar al virus".



"Gracias Dios por todo lo que me diste y gracias por haberme hecho ser argentino!!! CAMPEONES DE AMÉRICA!!!!!!", concluyó Messi en su mensaje, que acompañó de un video con sus mejores momentos en los partidos de la Copa. Los jugadores albicelestes retornaron en la mañana de este domingo a Buenos Aires procedentes de Brasil, y en los alrededores del aeropuerto internacional de la ciudad bonaerense de Ezeiza les esperaban miles de hinchas.



Poco después, Messi se desplazó en su avión privado a Rosario, su ciudad natal, donde se reencontró con su mujer, Antonella Roccuzzo, con quien se dio un emotivo beso en la pista del aeropuerto rosarino, según se pudo ver en imágenes difundidas por medios locales. Hasta la casa donde se aloja el jugador se acercaron grupos de seguidores, y el futbolista no dudó en salir a saludarles y a firmarles autógrafos.



