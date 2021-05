¿Hay esperanza con la Copa América? Iván Duque no se da por vencido

Conmebol fue claro al informar que la Copa América no se puede aplazar para el mes de noviembre, pese a la solicitud del gobierno de Colombia de postergar el certamen de naciones, debido al alto índice de contagios por covid-19.

Sin embargo, para Iván Duque, presidente de Colombia, aún hay esperanza para que la Copa se desarrolle en el país, teniendo en cuenta que, Argentina, país que será sede única hasta el momento, atraviesa también por una crisis sanitaria y estaría en duda para organizar la competencia. De hecho, el país del sur del continente acaba de declarar 9 días de cuarentena estricta y la AFA ha suspendido los campeonatos hasta el mes de junio.



Así, teniendo como base la situación similar que viven ambos países, Duque espera que los dirigentes de la Conmebol analicen mejor la situación y acepten la petición del Gobierno de aplazar la Copa América para los últimos meses del año, en donde se espera que la emergencia sanitaria tenga un mejor panorama y permita el ingreso de público a los estadios.



"Esta reflexión también la tiene que hacer la Conmebol. No es que nos la hayan quitado, porque también la Conmebol debe hacer una deliberación en su Comité Ejecutivo y decir si está dispuesto a que se haga un torneo en un país que también está en una situación compleja por la pandemia o por si lo contrario se puede buscar un periodo más extendido donde pudiéramos estar los países originales", dijo el mandatario en entrevista con Red + Noticias.



Sobre la decisión de la Conmebol de no aceptar la solicitud del Gobierno, Duque aseguró que la Copa América 'no es una Copa politizada', teniendo en cuenta que la actual situación social del país es conocida en todo el continente, y más, después de los hechos de orden público que se vivieron en Colombia durante los partidos de Copa Libertadores.



"Esto no se puede ver con enfoque político, cuando yo llegué a la presidencia, me llamaron un día los dirigentes de la FCF y me dijeron 'presidente, ayúdenos para que nosotros seamos sede de la Copa América en el año 2020'. Ayudé para conseguir la Copa. Después me dijeron 'hable con el presidente Macri (Argentina) para que podamos tener la final en Colombia'. Logramos la final para Colombia. Teníamos la Copa el año pasado, vino el covid-19. Se pospuso para este año".



"En este año tenemos una coyuntura, estamos viendo una situación de covid en Sudamérica compleja, hemos tenido picos y con las aglomeraciones podríamos tener un pico dentro del mismo tercer pico. Nosotros planteamos que, si lo que se busca es que esto tenga presencia de espectadores y que sea un evento de gran despliegue, pues estamos avanzando casi que en simultanea Colombia y Argentina, en un proceso de vacunación en donde, prácticamente, hacia el mes de noviembre, podríamos tener aforos de más del 50%. Nosotros lo planteamos porque tiene más beneficios económicos, en turismo, en empleo, en medios", precisó.



Por último, Duque insistió en que la Conmebol debe reflexionar sobre la decisión que tomó y evaluar la posibilidad de volver a otorgarle la sede a Colombia, para que la Copa se pueda llevar a cabo en el mes de noviembre.



"Yo creo que si no es noviembre, ellos tienen que dar alternativas. El éxito de estos torneos también empieza a darse en la medida en al que se abre el aforo. Que hubo campañas que trataron de afectar y ataques, sí. Pero este es un país que tiene credibilidad en el fútbol. Hemos organizado Mundiales juveniles, torneos sudamericanos... Yo quisiera que la Conmebol tenga esa última reflexión, pensando en el fútbol y pensando en lo que puede ser un torneo con aforos para darle un 'estartazo' a la economía. Si definitivamente no coincidimos en las fechas, perfecto, pero que tenga la Conmebol la posibilidad de tener esa decisión", finalizó.