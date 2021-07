Según Cano, en Brasil quieren campeón a Argentina: ¿cuál es la razón?

En una reciente entrevista al diario argentino Olé, el exdelantero de Independiente Medellín, Germán Cano, aseguró que sus compañeros del Vasco da Gama y algunos aficionados brasileños le han manifestado su deseo de querer ver campeón a Lionel Messi.

"Acá hay muchos brasileños que quieren que salga campeón Argentina, sobre todo por Messi (...) Recibí muchos mensajes en redes sociales de brasileños diciendo que quieren que gane Argentina y so me sorprendió", dijo Cano asegurando que sus compañeros de equipo también le manifestaron lo mismo: "en el entrenamiento me decían que quieren que salga campeón sólo por Messi. Todos sabemos lo que implica y significa un Argentina-Brasil, y sobre todo jugar en acá en Río y todo lo que representa".



Germán, como todo argentino, está que no se cambia por nadie luego que la albiceleste se clasificar tras superar a Colombia en la semifinal. "Por el esfuerzo que están haciendo todos y más por lo demostrativo que está Messi de querer ganar la Copa América. Eso es lo que más me ilusiona a mí y a todos los argentinos. Queremos ver levantar la Copa a Messi, que hace mucho tiempo está esperando ese momento. Todos estamos muy felices y contentos por su presente, esperemos que el sábado la pueda levantar".



Finalmente, Cano recalcó que "lo que representa Messi para nosotros, es absolutamente lo mismo que representa Neymar en todo Brasil. Ver que ahora se van a enfrentar, eso hace al espectáculo mucho más lindo y atractivo. Neymar acá en Brasil es la magia, representa a todo el país, lo mismo que Messi para nosotros".