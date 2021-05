Freddy Rincón, claro: crisis en Colombia, Copa América y Conmebol

Freddy Rincón se caracteriza por decir las cosas como las siente, no se calla nada y no adorna sus palabras; no le importa si cae bien o no, solo se expresa como está acostumbrado: sin pelos en la lengua. El histórico exfutbolista colombiano fue entrevistado por la prensa chilena y el ‘Coloso de Buenaventura’ habló de todo: la crisis en Colombia, la próxima Copa América, la Conmebol y la Selección cafetera.



‘La Tercera’ consultó con Freddy sobre el presente que se vive en Cali, ciudad en donde reside el exfutbolista y tal vez la ciudad más golpeada en el paro nacional que vive Colombia.



“La situación está un poco complicada, estamos intentando sobrevivir. Ha habido manifestaciones, hay un descontento de todo el pueblo colombiano, en general, una insatisfacción por todo lo que está haciendo el gobierno. Acá en Cali ha habido bastantes enfrentamientos en las calles. La represión se ha hecho sentir. Existe un descontento general con el afán de mudar un poco la situación. No está bien como se está manejando”, dijo Freddy Eusebio.



Rincón dio su opinión como ciudadano y criticó a Iván Duque: “Acá el gobierno quiere manipular a la gente como se les da la gana, no está tratando al pueblo como debería hacerlo. Hoy Colombia es uno de los países más corruptos del mundo y eso no puede seguir ocurriendo. Existe un descontento general por todo lo que ha pasado. La insatisfacción que hay en Colombia no es sólo de ahora, sino desde hace mucho rato”.



Luego, Freddy habló de fútbol, relacionado a la situación en Colombia. “Con el paro no se puede hacer nada, menos los eventos deportivos, sería muy peligroso, menos en situaciones en las que la gente se pueda enfrentar, que algunos hagan escándalos. Mientras esto no mejore no se puede hacer nada y está bien. La gente tiene derecho a manifestarse”, comentó.



Y criticó severamente a la Conmebol: “Ellos tienen que cuidar el negocio. La Conmebol tiene un interés propio en las competencias y respecto a eso no hay nada que hacer. Para ellos tampoco ha sido (prioridad) el tema de la emergencia sanitaria”.



Selección Colombia con Reinaldo Rueda

Rincón habló de la Tricolor y las Eliminatorias. “El entrenador no ha podido juntar a sus jugadores y eso nos deja en una incertidumbre sobre lo que viene. Nos preocupa como futbolistas e hinchas del fútbol. No vemos a Colombia en un buen momento, las eliminatorias están muy complicadas para nosotros”, precisó.



Luego habló de Reinaldo Rueda: “Rueda tiene la capacidad para sacar esto adelante, pero hay que juntar a los jugadores. Tenemos individualidades importantes, hay buenos jugadores en las ligas más importantes del mundo, pero no ve un grupo. Yo pienso que a Carlos Queiroz no se le dio el tiempo suficiente. Los resultados no estuvieron y se tomó la decisión de sacarlo. Rueda es un técnico disciplinado, muy preparado, que tiene un excelente manejo de grupo. Tal vez es lo que necesita la selección Colombia en este momento. Hay que tener confianza y creer en los jugadores que hay, pero hay que se concretos y decir que en los últimos dos partidos los resultados no llegaron. Eso es así”.