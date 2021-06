Lateral izquierdo en Colombia, el lío de siempre: ¿están los que son?

Ha sido por años el gran dolor de cabeza para todos los entrenadores: ¿qué hacer con el lateral izquierdo en la Selección Colombia?

Hace tanto que un jugador se afianzó en esa posición que es difícil recordar cuándo sucedió: pasaron decenas de nombres y, si es por resultados, casi que el último pudo ser Roberto Carlos Cortés, hace 20 años, en la única Copa América que ganó el país. Nunca apareció un Diego León Osorio, un Wilson Pérez, un Alex Viveros al menos.



¿Pablo Armero? Sí y no, porque era muy efectivo en la salida pero no tanto en el regreso ni en la marca. Pero pudo ser el que estuvo más cerca. Después se han ido sucediendo los Éder Álvarez Balanta, Darwin Andrade, Farid Díaz, Johan Mojica, Cristian Borja, Deiver Machado y un par más hasta que la ruleta ha vuelto a parar en la misma casilla: Frank Fabra.



Reinaldo Rueda ha terminado convocando al hombre de Boca Juniors ante la baja por lesión de Yairo Moreno, otro ilustre nombre a la lista que, en honor a la verdad, contó siempre más como mediocampista por izquierda que como lateral. Ahí se consideró porque el propio DT lo comentó y luego lo puso en ese sitio en el debut en Copa América contra Ecuador, con resultados más bien pobres, faltas notorias de sincronización y ventajas, una vez más, en marca.



Lo cierto es que no está Moreno, que llega Fabra y que William Tesillo, aquel bombero que llegara para apagar el incendio en la era Queiroz, ha sido quien se ha ido quedando con el puesto: todos le reconocen que en defensa es intachable, pero ¿y la proyección? Es un lado flaco que el entrenador pretende cubrir ahora con un Fabra que no llega en su mejor momento, que ha sido blanco de las peores críticas en Argentina en los últimos meses, pero que al menos ha estado en el proceso, conoce a los compañeros y es zurdo. Fin del comentario.



Vale mencionar que desde la convocatoria para las Eliminatorias a Catar 2022 el equipo lucía cojo en esa posición, que la situación no cambió en Copa América y que la lesión de Moreno precipitó el llamado de un jugador que además estaba en vacaciones, sin ritmo suficiente, lo que casi lo descartaría para este jueves contra Venezuela.



Difícil explicar por qué un hombre como Gabriel Fuentes, un zurdo natural, que apenas hace 48 horas estaba jugando la semifinal de la Liga con Junior, que para completar ha sido parte del proceso en el pasado y tiene 24 años, pierde el pulso con un hombre de 30 años, que además tiene un carácter tanto o más volátil que el citado lateral de la liga local.



Pero así están las cosas. Si Fabra necesita tiempo y hay que privilegiar el ataque (aunque Tesillo en el juego aéreo no es mala opción), vale decir que en la nómina de Copa América, a manera de último recurso, están los zurdos Jhon Jáner Lucumí (22 años, del Genk) y Óscar Murillo (33 años, Pachuca). ¿Un cambio de esquema? Todo es posible, más en esta onda de hacer ensayos y probar alternativas que quiere imponer Rueda. Pero, ¿no era más sencillo pensar en laterales izquierdos naturales para evitarse tantos líos? El tiempo y los rivales en Brasil despejarán la duda.