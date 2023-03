Confirmado: Aída Merlano es deportada a Colombia

Después de varios años buscando su deportación, Aída Merlano está siendo trasladada a Colombia desde Venezuela, en una operación de entrega que se hará en la frontera entre ambos países en Norte de Santander.



Merlano se encontraba fugada desde hace más de tres años y estaba en el país vecino. El pasado 10 de febrero, Néstor Osuna, ministro de justicia, había pedido su extradición la cual finalmente se dio.



Aunque inicialmente el proceso se pensaba que iba a ser demorado las buenas relaciones entre Colombia y Venezuela ayudaron a agilizar la deportación de la excongresista.

Merlano en su momento fue condenada por la Corte Suprema por corrupción electoral. No obstante, tras cumplir algunos meses de esa sentencia se escapó hacia Venezuela, pero luego sería capturada en ese país.



Cabe señalar que Merlano a su regreso al país había dicho en años anteriores que buscaría rebajar su pena o su libertad y por ello esclarecería sus nexos con los grandes nombres del Atlántico como son los Gerlein y los Char.



Por otro lado, su hija Aida Victoria Merlano confirmó la deportación de su madre y también denunció lo siguiente: Sí, en estos momentos están extraditando a mi mamá, ¿Pa qué me llaman a mí? Mis opiniones, aunque entretenidas, no son relevantes. Entrevisten al abogado o a la gente que ella está denunciando, a los que en serio tenga un aporte de valor en la noticia.