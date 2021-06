Enner Valencia se puso el casete: respuesta a pregunta que no entendió

Ecuador perdió 1-0 con Colombia en su debut en la Copa América 2021, el último domingo. El golazo de Edwin Cardona acabó con las esperanzas ecuatorianas de empezar con pie derecho el certamen.



Al finalizar el compromiso, el delantero Enner Valencia habló para la transmisión oficial; sin embargo, fue un periodista brasileño el que lo entrevistó, y el jugador de Ecuador no maneja muy bien el idioma portugués.



“¿Por que não deu certo hoje aquim?”, preguntó el periodista brasileño. Valencia, sorprendido, le dijo “no entiendo la pregunta”; y aunque le repitieron el cuestionamiento, no logró descifrar que le preguntaban “¿Por qué no funcionó hoy?”.



Así, el jugador del Fenerbahce de Turquía no tuvo de otra que sacar su casete, inventarse una respuesta a una pregunta que no entendió, y salir al paso.



“Bueno, te voy a responder, no entiendo la pregunta. Estábamos listos y preparados. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero lastimosamente lo hemos perdido. Ahora a prepararnos para lo que viene”, comentó Enner.