¡Habló Martínez! Qué dijo de los polémicos penaltis con Colombia

Emiliano Martínez se convirtió en héroe de Argentina con sus atajadas en la definición por penaltis contra Colombia, en la semifinal de la Copa América. Su personalidad, sus palabras para intimidar a los cafeteros, fueron fundamentales para darle a la Albiceleste el cupo a la final, que disputará contra Brasil, este sábado 10 de julio (7:00 p.m. de Colombia).



El ‘Dibu’ Martínez fue criticado por sus fuertes palabras contra los colombianos en la tanda de penaltis, pues para algunos no es una actitud deportiva. Además, tuvo una celebración picante y, para otros, ofensiva.



Así, el portero titular de la Albiceleste habló por primera vez de su actitud contra Colombia, en declaraciones previas a la final entre Argentina y Brasil.



“La verdad, me da igual. En el futbol se dicen muchas cosas, dentro y fuera de la cancha. Es un partido de fútbol, esas cosas quedan en la cancha. Yo estoy concentrado en en ayudar a los defensores. No voy a pensar si me escuchan o no. Se escucha todo hoy en día. Siempre jugué igual, ahora se escuchan cosas que antes no se escuchaban. Es normal en el fútbol”, dijo Martínez.



Además, el arquero reveló que “hicimos de todo, estudiamos al rival con los arqueros y el entrenador de arqueros, no nos basamos sólo en eso (distraer a los rivales con sus palabras). Nos decían: ‘Enfrente eligen ustedes’. Yo decidí estudiar al rival y cómo se paraban. Yo sabía que les gustaba mirar, tuve que esperar hasta el final. Fue sólo impulsarme bien. Fue mi noche”.



Emiliano Martínez recordó su amistad con David Ospina y dejó claro que, más allá de la rivalidad de un partido, persiste la buena relación con el arquero de Colombia. “Tengo buena relación con Ospina y lo felicité por los penales en los cuartos de final. Era algo que quería hacer, compartimos tres años en el Arsenal, hacíamos mano a mano en los entrenamientos. Estoy orgulloso de llegar a la final con mi país y dar una alegría en un daño muy duro”.