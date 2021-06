¡Ojo! Mejor y peor escenario para Colombia en el duelo contra Brasil

Es un hecho que Colombia no puede darse el lujo de no hacerle partido a Brasil, este miércoles, a las 7:00 p.m., por el grupo B de la Copa América 2021.

Una derrota abultada, lo que no es descabellado teniendo en cuenta que es el mejor equipo, con ventaja del torneo, es una realidad a la que habría que escapar compitiendo a la misma altura, confiando en la nómina y en su rebeldía y esperando que las desconcentraciones no cuesten tanto como en el pasado.



El riesgo hay que dejarlo claro: Colombia, tras perder contra Perú (1-2), se obligó a evitar una catástrofe este miércoles, en su último partido del grupo B. La realidad es que descansar en la última fecha casi lo condena a esperar resultados de sus rivales para saber cuál será el futuro en los cuartos de final. Por eso tiene que buscar lo suyo en la cancha.



Pero veamos el vaso medio lleno. ¿Cómo puede el equipo nacional salir victorioso de este duro cruce con Brasil? ¡Ganando! Ojo al escenario más favorable: si Colombia vence a Brasil, luego los de Tite en la última fecha contra Ecuador pierden y además Perú no les gana a Ecuador y a Venezuela, Colombia puede ser incluso primera del grupo B. No se ría, que es en serio.



Pero también está el peor escenario: Colombia, a pesar de tener 4 puntos, puede quedar eliminada si pierde contra Brasil y después Perú derrota a Ecuador y pierde después contra Venezuela, serán los hombres de Alfaro los clasificados. ¿Por qué? Porque Brasil sería líder (9 puntos), seguida por Perú (6) y Venezuela (5) y Ecuador y Colombia empatarían con 4 unidades y clasificaría por mejor diferencia de gol. ¿Ve por qué es tan necesario no perder feo en Río este miércoles?



Ok, es un escenario difícil. Pero es que el equipo de Rueda lo mirará por TV mientras otros juegan con sus posibilidades.



Por eso es clave sumar, porque con 5 puntos, y gracias a los duelos directos, no habrá manera de quedarse fuera de los cuartos de final, lo que sería muy penoso en un grupo que clasifica a 4 de 5 competidores. Así que no hay que dudar: ¡hay que evitar la derrota a toda costa!