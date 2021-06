Llora Argentina: no sabe defender ventajas y Colombia se lo recuerda

Ha sido la misma película de terror desde que empezó el mes de junio: arranques plenos de fútbol e ilusión, Messi y sus apariciones siempre definitivas, mucho volumen de juego y creación de ocasiones de gol que no terminan en el fondo del arco y, al final, pobre balance a la hora de contar los puntos.

La protagonista es la Selección Argentina de Lionel Scaloni que nuevamente, por tercera vez en las últimas dos semanas, empezó ganando y acabó sufriendo en la cancha, ante la mirada atónita de los analistas, que van coincidiendo cada día más en las críticas al DT.



El último capítulo de la historia fue así: debut en la Copa América 2021, necesidad de ganar para no depender de sacarle la victoria a Uruguay, golazo de Messi de tiro libre (minuto 33) pero empate, minutos después, de Vargas (57), tras un penalti claro que falló Vidal pero que en el rebote embocó su compañero. El 1-1 final supo a poco.



El problema es que antes de ese resultado, la Selección Colombia de Rueda le había dado otra cucharada de amargura: fue en la fecha 8 de las Eliminatorias a Catar 2022, cuando Romero (minuto 3) y Paredes (8) le madrugaron al equipo de Rueda, pero después Muriel de penalti (51) y Borja en la adición (90+4) le sacaron del bolsillo los tres puntos.



La agonía empezaba el 3 de junio, otra vez contra Chile, en la fecha 7 de las Eliminatorias, cuando nuevamente Argentina tenía la ventaja que lograba Messi (minuto 24) y la perdía, por cuenta de Alexis Sánchez (36).



Mucho le han alabado por emprender una renovación que era necesaria, pero en este punto empiezan a dudar.



El analista Juan Pablo Varsky explicó que estos resultados, que se han vuelto una constante, empiezan a afectar la confianza del equipo, que es la base para buscar los títulos que se necesitan a esta altura de la carrera de Messi.

En ese mismo sentido, Diego La Torre también fue muy claro en su crítica: "Veo que Scaloni no sostiene sus ideas. Ante el mínimo impacto busca hacer una revolución en el equipo. Disponer de un abanico amplio de jugadores no debería destruir lo anterior sino agregar valor. Difícil afianzar algo. Marcar en ataque es obligatorio cuando se domina".

Sin embargo, dentro del equipo no se duda y no se toma con tanta preocupación: "es evidente que el equipo generó un montón, no sé cuántos tiros y cuántas llegadas, muchas más que lo que dice el resultado, pero lo que cuenta es meterla adentro y hoy no la metimos. Nos quedamos con lo positivo, la línea del equipo es buena más allá de que el resultado no es lo que deseamos", dijo el técnico Scaloni.



"Tuvimos muchas situaciones o pudimos concretar hay que afinar eso. Hicimos un gran partido, venimos jugando muy bien, nos vamos sintiendo bien pero falta concretar en ese último tramo. Nos pasa tres veces seguidas, sí, pero las cosas van a llegar solas, este es el camino correcto", dijo Nicolás González en Río de Janeiro este lunes.



¿Qué pasará con Argentina? Tiene poco margen de error. Cada vez menos. El proceso sin resultado se vuelve en contra.