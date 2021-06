Le dan con todo a Colombia en Copa: 'es una desilusión tras otra'

Colombia viene de perder contra Perú 1-2 en Copa América, resultado que lo obliga a destacarse contra Brasil para avanzar a la siguiente fase.

¿"Hasta cuándo vamos a esperarte Colombia"?, se preguntó el periodista Pablo Giralt, de DirecTV.



Según el analista, "hasta ahora dan la cara dos que no juegan en Europa: Cardona y Borja. Nos llenamos la boca hablando de Muriel, Zapata, Cuadrado, ¿y? El hincha está cansado de que lo decepcione Colombia. Bien contra Venezuela pero no ganó".



Del equipo ganador explicó: "Gareca se hace el muerto y luego te comió. Y eso se le pide a Colombia. Enójense con futbolistas que no están a la altura de lo que les pide Colombia, tienen que ganar, si no se terminó. Si quiere ser grande en Suramérica tiene que ganar y si no, pues no es grande".



Lo que ha pasado con el equipo nacional no es nada nuevo: Colombia tiene una historia que hace ilusionar pero a la hora de la verdad es una desilusión tras otra. El calendario lo liquidó a Colombia, es cierto, pero este equipo tiene jugadores importantes. Ya no pasa por el técnico, no aparece la jerarquía del equipo. No es solo ganar sino tener esa identidad que haga sentirse parte, ¿cuál es?"



Finalmente, Giralt concluyó: "debe tener rebeldía el jugador colombiano, alguna vez debe pasar".